"МегаФон" восстанавливает мобильную связь в пострадавших от тайфуна "Лайонрок" районах Приморья

5 сентября 2016 года, Владивосток. ПАО «МегаФон» сообщает о мерах по обеспечению стабильной работы сетей связи на территориях, пострадавших от паводка в Приморском крае. По состоянию на понедельник, 5 сентября, оператор восстановил мобильную связь в 11 селах и поселках региона.

Специалисты «МегаФона» в постоянном режиме проводят оперативные ремонтно-восстановительные работы на поврежденных линиях связи. Создан и используется резерв установок автономного энергоснабжения, организованы оперативные выезды аварийных бригад. По состоянию на понедельник, 5 сентября, оператор восстановил работу ряда базовых станций 2G и 3G, обеспечивающих связь в 11 населенных пунктах Чугуевского, Кавалеровского и Лазовского районов – поселках Кавалерово и Хрустальный, селах Чугуевка, Шумное, Лазо, Беневское, Новомихайловка, Пшеницыно, Каменка, Соколовка и Булыга-Фадеево. В этих населенных пунктах проживает около 46 000 человек.

Помимо этого, в Приморском крае был введен режим аварийного межсетевого роуминга в сетях «Билайн», «МегаФон», МТС и Теле2. Режим аварийного роуминга позволяет абонентам пользоваться услугами связи при нахождении в зоне покрытия любого из указанных мобильных операторов. Тарификация при переходе на сеть другого оператора остается неизменной. Этот режим будет действовать до особого распоряжения правительства РФ.

«Десятки тысяч жителей Приморья оказались в зоне сильнейшего паводка, и связь в этих условиях приобретает особое значение, - говорит директор Дальневосточного филиала компании «МегаФон» Андрей Левыкин. – Для нас главное сегодня – обеспечить услугами связи население в пострадавших районах. «МегаФон» делает для этого все возможное, в тесной координации с органами власти и другими операторами связи. Мы мобилизовали все ресурсы для восстановления связи в пострадавших районах и предотвращения аварийных ситуаций».

Напомним, неделю назад на Приморский край обрушился тайфун «Лайонрок», пришедший со стороны Японского моря. За эти дни в регионе выпала трехмесячная норма осадков, в результате чего, по данным МЧС, были подтоплены тысячи домов в 13 муниципальных образованиях, затоплены участки автодорог общей протяженностью 30,5 км. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.