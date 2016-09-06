Чтобы крышу не снесло

Обрушившийся на Приморье природный Армагеддон в виде тайфуна «Лайрок» и его собратьев поменьше затопил села, размыл дороги, разорвал электрические сети, а также, повредил многие крыши домов. Не стал здесь исключением и Владивосток.

Что касается городов, то крыша, как и весь дом здесь полностью на ответственности управляющих компаний. На владивостокских домах преимущественно установлены плоские крыши. К примеру, в 71-м микрорайоне стоят в основном дома 81 и 83 серий, крыши на которых, согласно проекту, плоские. А в Советском районе очень много домов-хрущевок. Поэтому здесь очень много двускатных крыш. В Ленинском районе есть крыши разных типов: двускатных, плоских, комбинированные...

Кстати, на крыши обращает особое внимание краевая государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.».

Чисто технологически, в зависимости от проекта дома, у каждого вида крыши свои преимущества. Плоские крыши во многом проще в эксплуатации, за счет того, что в них меньше примыканий. Неверно смонтированная двускатная крыша может запросто улететь, таких примеров достаточно много, чего нельзя сказать о крышах плоских, покрытых рубероидом или другими материалами. С плоскими крышами проблем гораздо меньше, но при условии, если они сделаны действительно качественно. В случае если крыша двускатная - есть большая вероятность неправильной установки или вовсе отсутствия вентиляции, за счет чего может происходить скопление конденсата и соответственно запахи будут просачиваться к жителям дома. Но есть в этом виде крыш и свои плюсы - они теплее, за счет имеющейся прослойки воздуха. Снег, вода на них не скапливается и стекает быстрее, и не попадает в инженерные системы дома.

Говорит Анна ЕРШОВА, генеральный директор управляющей компании «СКС»:

- Плоские крыши чаще всего стоят на домах 83 серии, которыми мы управляем. Ливневая канализация проходит внутри дома, уходит в подвал и уходит в наружные сети. Это создает определенные неудобства в виде, к примеру, сложности обслуживания ливневых канализаций, которые иногда начинают протекать, тем более, когда идут сильные ливни. И нужно проводить регулярные ревизии. В двускатных крышах проблем именно такого плана меньше. Во время тайфунов на крышах наших объектов не было больших протечек, потому что крыши у нас относительно новые, как и сами дома. Плюс ко всему мы стараемся предоставить необходимое качество крыш на наших объектах силами текущего ремонта - заделывать примыкания, устранять протечки швов и так далее. Но так как в этом году тайфун, был очень сильный, самые тонкие места и на наших объектах не выдержали, протечки все-таки были.

Для устранения неполадок, мы проводим плановые осмотры на обслуживаемых нами домах минимум два раза в год. А, например, в этот тайфун мы провели три внеплановых осмотра на наших объектах, с целью выявления именно протечек на крышах. В случае выявления протечки, ремонт проводится по мере необходимости. Если же в течение осмотра протечек не выявлено, то мы отталкиваемся от требований самих жильцов. Текущий ремонт мы проводим регулярно, используя самые современные технологии».

Во время тайфуна устранение протечек может быть осуществлено посредством временной «запенки» или забиванием подручными материалами, лишь бы вода не попадала в инженерные системы дома и непосредственно в квартиры жильцов. В целом, герметичность крыш обеспечивается материалами, из которых дома были построены. Плоские крыши ремонтируются с помощью наплывных материалов и различных полимеров, а для того, чтобы отремонтировать двускатную крышу, необходимо снять полностью облицовку, металлочерепицу или шифер, если это очень старые дома. И тогда восстанавливать.

Для по-настоящему качественного ремонта, нужно дождаться устоявшейся хорошей погоды, и только тогда начинать ремонт, это верно с технологической точки зрения. В первые пару часов солнца после тайфуна вряд ли кто взялся сразу за ремонт крыши, мы планируем устранить мелкие появившиеся протечки через пару дней, когда установится нормальная погода. Потому что любым материалам, используемых на крыше, нужно полностью просохнуть, для соблюдения полностью всей технологии. Несмотря на заявления некоторых ремонтников, что спустя пару часов после дождя можно уже начинать ремонт, мы не торопимся. Например, та же мастика может смыться, и потерять свои качества на влажном материале.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото автора.

Подпись к фото: Наших тайфунов не выдерживают даже крыши, сделанные из самых современных материалов.