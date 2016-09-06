Вдоль по Дальневосточной…

Фестиваль «Улица Дальнего Востока» прошел на набережной кампуса Дальневосточного федерального университета в рамках Восточного экономического форума. Участники ВЭФ, горожане и гости Владивостока смогли насладиться зрелищными экспозициями, рассказывающими об уникальных особенностях дальневосточных регионов, узнать много нового и интересного, а заодно купить продукцию народных промыслов и ряда дальневосточных предприятий.

В день открытия улицы, 1 сентября, прошло карнавальное шествие, в котором приняли участие одетые в национальные костюмы делегации представленных на фестивале регионов. Каждый субъект представил красочный презентационный мини-фильм о себе, а также продемонстрировал «визитную карточку» из нескольких вокально-хореографических номеров. Возглавляла праздничную колонну делегация Приморского края.





"Улица Дальнего Востока" раскинулась вдоль набережной ДВФУ. Каждый из павильонов уникален и представлен самыми яркими особенностями каждого из девяти субъектов Дальневосточного федерального округа - Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, а также Еврейской автономной области, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа. Специальным гостем фестиваля стала Республика Крым, где в интерактивном формате можно познакомиться с туристическими предложениями региона.

Особенностью фестиваля стало переплетение традиций Дальнего Востока с инновационными технологиями. Так, в павильоне Приморского края, который оформлен в виде лотоса, можно воочию увидеть всю историю порта Владивосток с момента его основания.



Экспозиция края была условно она поделена на две части: историческую и современную. Первая - «Порто-Франко» - представлена выставкой Приморского государственного объединенного музея имени Арсеньева. Условно она поделена на три стенда, над которыми тщательно работали дизайнеры. На одном были экспонаты, демонстрирующие различную продукцию бизнес-компаний того времени, инсталляция из коллекционных кирпичей, произведенных в Приморье. Второй стенд - о людях, осваивающих Приморье в конце XIX-начале XX века, - амбициозных и часто рисковавших. На третьем стенде можно было ознакомиться с историческими документами, иллюстрирующими события того времени, рассказывающие о преференциях для «резидентов» Порто-франко», - рассказала она. Современное Приморье было представлено с помощью мультимедийного оборудования. На LED-экранах демонстрировались видеофильмы о развитии региона за последние несколько лет. Рассказывали о современных объектах, которые отличают нас от других территорий, такие как Приморская сцена Мариинского театра, Золотой и Русский мосты, «Фетисов Арена». Кроме того, на площадке Приморского края установили арт-объект в виде трех лодок, представляющий собой три флота - торговый, рыболовецкий и военный. Подготовкой приморского павильона занимались сотрудники Департамента культуры Приморского края совместно с музеем имени Арсеньева. Финансирование мероприятия проводилось за счет краевого бюджета в рамках госпрограммы «Развитие культуры Приморского края» на 2013-2020 годы. На площадке фестиваля организована также зона «Рыбный рынок», где участники Форума могут продегустировать традиционные и оригинальные блюда дальневосточной кухни. На открытой кухне проходят мастер-классы и шоу поваров. А зона «Город мастеров» знакомит посетителей с ремесленными традициями народов Дальнего Востока. Отметим, что улица красиво освещена, поэтому прогуляться по ней в вечернее время еще интереснее.

Губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, выступая на открытии фестиваля, подчеркнул, что Дальний Восток - уникальный регион, в котором обязательно нужно побывать.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА.

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