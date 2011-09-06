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Приморский край не приблизился к столице

06 Сентября 2011, 23:59 | Приморье

Согласно постановлению правительства, Россия разделена на 9 часовых поясов. При этом Приморский край не приблизился к столице на час «ближе», как предлагалось ранее.

Напомним, проект постановления Правительства РФ «О составе территорий, образующих каждую часовую зону, и порядке исчисления времени в часовых зонах, а также о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Российской Федерации» прошел процедуру публичного обсуждения, которое закончилась 18 августа.

В первоначальном варианте документа седьмая часовая зона, которую образуют Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Приморский край и Амурская область, использовала московское время плюс шесть часов. Однако в результате Дальний Восток разделили на пояса совсем иначе.

Несмотря на озвученные ранее предложения региональных властей, Приморье так и не приблизилось по времени к столице.

Сахалинская область в итоге вообще разделена на 2 часовых пояса, а Якутия, самый крупный субъект РФ, представлена в трех часовых поясах.

7-я часовая зона - московское время плюс 6 часов. Указанную часовую зону образуют Якутия (некоторые районы), Забайкальский край и Амурская область.

8-я часовая зона - московское время плюс 7 часов. Указанную часовую зону образуют Якутия (другие районы), Приморский край, Хабаровский край, Сахалинская область (некоторые районы)и Еврейская автономная область.

9-я часовая зона - московское время плюс 8 часов. Указанную часовую зону образуют Республика Якутия (оставшиеся районы), Камчатский край, Магаданская область, Сахалинская область (Северо-Курильский район) и Чукотский автономный округ, пишет minpromtorg.gov.ru.

Кстати

Анатолий БЕЛЯЕВ, депутат Законодательного Собрания Приморского края, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор:

- Правительство России намеревалось ввести изменения в часовые пояса весной 2011 года, был подписан соответствующий указ президента, и все ожидали, что Приморье не перейдет на летнее время. Так край мог перейти в новый часовой пояс наиболее естественно. Вообще, разница с Москвой в 6 часов для нас – хорошо, мы к этому готовились. Приморцы жили бы в благоприятном биологическом ритме, который лучше совпадает с движением солнца по небосводу, их здоровье никак бы не пострадало. 6 часов разницы – уже лучше в плане делового взаимодействия, чем 7. Однако весной все прошло, как обычно, а теперь, оказывается, нас оставили жить в прежнем часовом поясе, - приводит слова депутата PrimaMedia.ru.

Автор: По материалам информагентств | ИА PrimaMedia.Ru
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