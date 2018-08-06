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Сергей из Евросоюза мечтает реализовать собственный проект в Приморье
По данным АРЧК ДВ, в ходе реализации в 2017 году Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, Дальний Восток принял 5348 участников госпрограммы и членов их семей. Больше всего переселенцев в ДФО в прошлом году приняли Хабаровский (2 038 чел.) и Приморский (1 556 чел.) края, Амурская область (495 чел.). Среди переселившихся в регионы ДФО соотечественников мужчины составляют 60,6 % от общего числа переселенцев, женщины – 39,4 %, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
За каждой цифрой статистики стоит реальная человеческая история. Сергей Новиков - участник государственной программы по содействию добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В Россию переехал из Евросоюза. За плечами у Сергея профессиональная магистратура управления и администрирования и соответствующий опыт работы – он входил в руководящий состав нескольких крупных компаний, а также был собственником организаций в трёх странах.
Получив в своё время академическое образование, Сергей Новиков продолжает систематическое обучение на профессиональных курсах для повышения квалификации. Например, уже будучи в Приморском крае, он изучал региональные особенности предпринимательской среды на семинарах-практикумах, организованных администрацией Находкинского городского округа, и участвовал в мероприятиях по социальному проектированию. Кроме того, Сергей Новиков является постоянным участником региональных волонтёрских проектов.
«Я всегда мечтал жить в России, поэтому и переехал сюда на постоянное место жительства, - говорит Сергей. - Но так как в России я бывал только в двух столицах и у меня совсем не было опыта посещения других регионов для сравнения качества жизни, то я пошёл другим путём – выявил критерии комфортного проживания лично для меня. По совокупности факторов этим местом оказалось Приморье – в частности, город Находка. Опережая вопрос, не жалею ли я о своём выборе, я отвечаю, что нет, не жалею – анализ был проведён корректно. Находка была выбрана по нескольким критериям. Это относительно небольшой город, здесь в шаговой доступности море, и очень красивая природа. А кроме того, здесь душевные и отзывчивые люди, хотя этот параметр применим ко всему Дальнему Востоку».
По словам Сергея, в Находке имеются хорошие перспективы для развития новых видов деятельности. Сейчас, после получения российского паспорта, он претендует на должность менеджера в местном проекте.
«Музейно-выставочный центр «Находка» не так давно выиграл грант на создание центра инноваций в сфере культуры и проектной деятельности по развитию Находки и региона в целом. Очень хотел бы возглавить это направление работы, так как мои компетенции, на мой взгляд, позволяют это сделать, - рассказал Сергей. - Отдельно хотел бы отметить роль, которую сыграли в моём жизненном треке Агентство по развитию человеческого капитала и сотрудники САППР – Службы адаптации и поддержки переезжающих работников АРЧК, которые на всём протяжении моего процесса получения гражданства поддерживали меня морально, консультировали по различным вопросам, и помогали с поиском работы. И сегодня по-человечески надеюсь и на дальнейшее сотрудничество с АРЧК и Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока в рамках моей текущей и будущей профессиональной деятельности. И кстати, говоря о будущем – помимо создания городского центра инноваций, я планирую реализовать и собственный социальный проект, который получил хорошую оценку от экспертов двух благотворительных фондов».
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