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Туризм Владивостока под знаком 4G
Туристические потоки Приморского края растут год от года. Для моментального обмена впечатлениями и поддержки связи с родными местами туристам просто необходимы высокие интернет-скорости. Корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог» проверил возможности мобильного интернета на гостевом маршруте Владивостока.
Онлайн-мосты и море
Первое место, куда спешат туристы приморской столицы – это видовые площадки. Здесь каждый гость Владивостока стремится сделать селфи на фоне Золотого моста. Взяв с собой LTE-смартфон, я отправилась на самую популярную видовую площадку – в районе остановки Фуникулер, несколько фото с видами моста и видео выложила в социальную сеть. С сим-картой «МегаФона» всего через несколько секунд запись была доступна друзьям и подписчикам.
Другая популярная точка туристического маршрута – площадь Борцов за власть Советов. Здесь каждый день можно встретить целую толпу иностранных и российских путешественников, вооруженную смартфонами.
Многие туристы ведут собственные блоги, и прямые репортажи на туристическом маршруте – не редкость. Стабильное 4G соединение позволило и мне легко и комфортно вести прямую трансляцию в Инстаграм.
Корабельная, Спортивная и набережная Цесаревича – все три прибрежные площадки как магнитом притягивают гостей и жителей Владивостока.
Отсюда также делается множество селфи, ведутся прямые трансляции, и скорости мобильного соединения должны быть на высоте. Меня они не подвели - несколько фото и видео с морскими видами были мгновенно загружены в виртуальное пространство моих социальных аккаунтов.
На пути к давно полюбившимся туристам набережным скрываются множество интересных точек. Например, Адмиральский сквер, который расположился между Корабельной набережной и улицей Светланской. Здесь туристы могут отдохнуть, чтобы с новыми силами продолжить погоню за впечатлениями. Кстати, скорость мобильного соединения «МегаФон» здесь как у хорошего Wi-Fi, поэтому я погрузилась в историю Владивостока – от первых видеокадров жизни города, снятых французскими военными операторами во время интервенции, до настоящей классики – ленты «Дальтелефильма» 1969 года «Полтора часа до объятий» - о возвращении из Антарктики во Владивосток легендарной флотилии «Советская Россия». В сети немало кадров, которые впечатлят всех, кто любит Владивосток и интересуется его историей, главное - правильная скорость интернета. Кстати, пригодится она туристам и при посещении Спортивной набережной – у нового арт-объекта «Семь сопок». На колоннах композиции размещены QR-коды, которые приводят туристов к роликам с видами сопок Владивостока. Оператор справился и здесь: все семь возвышенностей приморской столицы моментально открылись в смартфоне.
История приморской столицы онлайн
Впрочем, туристов интересуют не только симпатичные виды залива и мостов, но и историческое наследие столицы Приморья. Так, многочисленные группы с удовольствием прогуливаются по Арбату – пешеходной зоне в историческом центре и исследуют старый квартал – Миллионку. В этом районе я попыталась загрузить несколько видео с историей Владивостока, рассказывающих о судьбе Миллионки. Хорошая скорость позволила полностью погрузиться в виртуальную экскурсию по историческому кварталу. В итоге, исследовав популярные точки туристического маршрута, я убедились: туристы во Владивостоке могут не бояться остаться оффлайн – мобильный интернет работает без перебоев. Во всяком случае, с сим-картой оператора «МегаФон».
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Городские интернет-маршруты Владивостока. Корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог» проверил возможности мобильного интернета в полюбившихся горожанам общественных зонах Владивостока.
Наталья КОМИССАРОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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