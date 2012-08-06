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Автомобильный ПП Краскино станет лучшим и единственным на Дальнем Востоке
ПРИМОРЬЕ, 6 августа, ZRPRESS. Министр России по развитию Дальнего Востока - полномочный представитель президента РФ в ДФО Виктор Ишаев в ходе рабочей поездки проинспектировал ход строительства объектов многостороннего автомобильного пункта пропуска Краскино.
Сопровождали министра губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и руководители контролирующих и правоохранительных структур края.
Прибывшие осмотрели здание служебно-административного центра, где будет осуществляться досмотр пассажиров и автотранспорта, и блок углубленного досмотра транспорта.
По словам представителя подрядчика, в настоящий момент работы по реконструкции пункта пропуска выполнены на 90 % − осталось благоустроить территорию и оснастить пункт пропуска техникой. Полностью он будет готов к эксплуатации к концу этого года. После реконструкции пропускная способность пункта пропуска увеличится на 64 %: при 12-часовом режиме работы сможет пропускать 250 автомобилей в сутки, 150 из которых – грузовые.
По мнению Виктора Ишаева, после реконструкции пункт пропуска Краскино Приморского края будет лучшим на Дальнем Востоке в плане технической оснащенности и современных стандартов. «Такие стандарты для пунктов пропуска в ДФО применяются впервые. В дальнейшем мы будем применять опыт Краскино в других регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири», − отметил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Кроме того Виктор Ишаев подчеркнул, что новый пункт пропуска позволит людям пересекать границу на личном автотранспорте: «Мы впервые выходим на европейский уровень, когда граждане соседних государств могут на личном автомобиле совершать поездки в сопредельные государства».
Владимир Миклушевский назвал предоставленную приморцам возможность путешествовать на личных автомобилях одним из важнейших преимуществ данного пункта пропуска. Глава региона также отметил значимость развития приграничной инфраструктуры для инвестиционной привлекательности Приморского края: «Сегодня зарубежные инвесторы большое внимание уделяют состоянию приграничной, дорожной и транспортной инфраструктуры региона».
После этого Виктор Ишаев провел совещание по вопросу развития пунктов пропуска на Дальнем Востоке.
«Золотой Рог».
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