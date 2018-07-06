Ректор ТГМУ высказал свое мнение о повышении пенсионного возраста

Валентин Шуматов напоминает, что средняя продолжительность жизни с 1930-х годов выросла в два раза

Повышение пенсионного возраста на данный момент является обоснованным двумя факторами: перспективами развития экономики и продолжительностью жизни, уверен ректор ТГМУ Валентин ШУМАТОВ. Кроме того, очень важно учитывать, что конечной целью решения является стремление повысить уровень самих пенсий, продолжительность и качество жизни лиц старшего возраста. Однако, отмечает Валентин Шуматов, чтобы решение было принято на основании всестороннего анализа, сообщает «Золотой Рог».

Необходимость изменений в пенсионном законодательстве назрела давно, отмечает профессор Валентин Шуматов. По мнению ректора медицинского университета, сейчас в обществе сложилась такая ситуация, что, если не предпринять решительных мер, то в скором времени количество пенсионеров будет превалировать над количеством работающих. Это негативно скажется на развитии все страны, - отметил Валентин Шуматов.

Немаловажным фактором, по мнению ректора ТГМУ, является и то, что с момента установления пенсионного возраста на нынешнем уровне значительно выросла продолжительность жизни. Если в 30-ые годы двадцатого века она составляла в среднем 42 года, то сейчас – 71,6 года.

- Естественно, что показатели, которые были актуальны для прошлого века, сегодня требуют пересмотра, - отметил Валентин Шуматов.

Напомним, что проект федерального закона №489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» предполагает не только увеличение «базового» возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. С 15 до 20 лет увеличивается стаж государственной гражданской и муниципальной службы, необходимой для назначения пенсии за выслугу лет. Кроме того, срок назначения страховой пенсии по старости для лиц, которым она назначается независимо от возраста, к 2026 году увеличится на восемь лет. Предполагается, что второе и третье чтения законопроекта состоятся осенью, а подзаконные акты будут приняты в декабре.

Фото РИА PrimaMedia.