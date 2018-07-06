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Семь пляжей Приморья добавились в список безопасных для отдыха
Число мест, где приморцы и гости края могут безопасно отдыхать, достигло 42
Краевая межведомственная комиссия по приемке мест отдыха освидетельствовала еще семь мест отдыха в Приморье, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Во Владивостоке:
– пляж ООО «Лотс» (бухта Лазурная);
– пляж «Парк культуры и отдыха имени Лазо» (станция Санаторная);
– пляж «Ривьера Лагуна» (станция Санаторная);
– место массового отдыха «Чайка» (станция Чайка);
– место массового отдыха ООО «Прибой» (маяк Токаревская кошка);
– пляж «Солнечный» (станция Садгород);
– место массового отдыха «Юбилейный» (спортивная гавань Амурского залива);
– место массового отдыха «Новый Аякс» (остров Русский, бухта Аякс);
– пляж детского центра «Океан» (бухта Емар Уссурийского залива);
– пляж «Санаторий «Приморье» МВД России (Уссурийский залив);
– пляж детского оздоровительного лагеря «Юнга» (бухта Емар Уссурийского залива).
В Артеме:
– пляж «Морской берег» (бухта Муравьиная);
– пляж ООО «Торгово-строительная компания ОВС» (бухта Муравьиная, «Малая Тавайза»);
– пляж «Юность» (бухта Муравьиная).
В Шкотовском районе:
– детский и взрослый открытые бассейны, большой искусственный водоем на базе отдыха «Штыковские пруды» (Шкотовский район).
В Спасском районе и Спасске-Дальнем:
– открытый бассейн детского оздоровительного лагеря «Горный» (Спасский район);
– открытый бассейн детского оздоровительного лагеря «Родник здоровья» (село Калиновка городского округа Спасск-Дальний).
В Партизанском районе:
– пляж «Солнечный остров» (село Екатериновка, бухта Лашкевича);
– пляж базы отдыха «Лукоморье» (село Екатериновка, залив Восток, мыс Подосенова).
В Уссурийском городском округе:
– два открытых водоема на базе отдыха «Берег детства» на Солдатском озере.
В Находкинском городском округе:
– пляж на базе «Золотой берег» (Врангель, Бухта Шепалова);
– пляж ООО «Бухта Отрада» (Находка, бухта Отрада);
– пляж базы отдыха «Триозерье» компании «Восточный порт» в поселке Врангель;
– пляж «Парус» (поселок Средний, бухта Средняя);
– пляж в бухте Рифовая (поселок Ливадия);
– пляж поселка Авангард;
– пляж базы отдыха «Морской бриз» (бухта Триозерье);
– пляж базы отдыха «Зеленый мыс» (бухта Подосеновая);
– пляж ИП Подольский (озеро Ливадийское);
– пляж ИП Чевычелов (бухта Рифовая).
В Ханкайском районе:
– пляж «Старт» ООО «Ханкайский» (село Новокачалинск);
– место массового отдыха ООО «Ханкай» (село Новокачалинск).
В Хасанком районе:
– пляж ООО «Бухта Троицы» (село Андреевка, бухта Троицы)
– пляж ИП Крапивин (село Андреевка);
– пляж «Золотые пески» (бухта Бойцмана);
– пляж ИП Солнышкина (село Андреевка);
– пляж ИП Штаницев (село Андреевка);
–пляж ИП Дзекан (село Андреевка).
В Кировском районе:
– пляж детского оздоровительного лагеря «Мечта» (село Подгорное, озеро Ходячее).
Специалисты пояснили, что на всех прошедших освидетельствование пляжах есть спасательные посты, работают спасатели, исправны мостки и трапы для схода в воду, в местах купания обозначены безопасные границы заплыва. Кроме того, в этих местах отдыха в границах купания отсутствуют пункты проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих.
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