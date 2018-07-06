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Остров Русский в цифровом пространстве
Корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог» протестировал качество мобильного интернета на острове Русский
Полноценным научно-образовательным и туристическим кластером стал буквально за несколько лет остров Русский. Сегодня это визитная карточка столицы Приморья. Здесь, на отрезанной когда-то от материка, а ныне соединенной мостом территории, расположились кампус ДВФУ, Приморский океанариум, сооружения Владивостокской крепости.
Остров стал домом для многих студентов и преподавателей, а море, красивые виды и достопримечательности привлекают отдыхающих. И всем нужен мобильный интернет – для учебы, для развлечений, для того, чтобы моментально делиться с друзьями яркими эмоциями от прогулки по острову в соцсетях. Корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог» протестировал здесь качество мобильного интернета, чтобы выяснить, можно ли на острове Русский полноценно пользоваться цифровыми сервисами.
Учеба онлайн
Одной из главных достопримечательностей острова Русский является кампус ДВФУ. Здесь расположился настоящий студенческий городок, в котором многочисленные общежития соседствуют с учебными корпусами. Здесь же, на территории кампуса, расположилась одна из самых красивых набережных столицы Приморья, где любят проводить время не только преподаватели и студенты, но и жители Владивостока.
Именно с этого места корреспондент деловой газеты «Золотой Рог», вооружившись LTE-смартфоном и сим-картой «МегаФон», решил начать мобильное интернет-путешествие по острову Русский.
Оценить качество связи решили с помощью видеолекции. У студентов ДВФУ пользуется популярностью сайт Президентской библиотеки, где собраны не только архивные материалы и библиотечные книги, но и фотографии, кадры кинохроники, документальные фильмы. Здесь же есть раздел интернет-вещания, где каждую неделю студенты могут ознакомиться с новыми трансляциями. Ближайшей передачей была видеолекция «Женское образование в России», которую и решил просмотреть корреспондент.
Аппарат стабильно демонстрировал 4G, а видеолекция «прогружалась» без задержек. Высокая скорость интернет-соединения и стабильная связь позволили с комфортом познакомиться с историей Смольного института благородных девиц.
Интернет-прогулка по океанариуму
Другой известной достопримечательностью острова Русский стал Приморский океанариум. Его гостями становятся не только жители Приморского края, но и иностранцы, посещающие Владивосток. Красота морского мира настолько впечатляет посетителей океанариума, что руки автоматически тянутся к телефонам.
Здесь важно иметь стабильное подключение и высокую скорость интернета, чтобы не только моментально делиться эмоциями со своими близкими, но и искать дополнительную информацию об обитателях океанариума.
Корреспондент «Золотого Рога» разместил пост в своем профиле ВКонтакте, поделившись с подписчиками фотографией знаменитого моржа Миши. Пост «улетел» в сеть за доли секунды и уже через несколько минут начал собирать первые «лайки».
Также корреспондент оценил мобильную версию сайта океанариума, где достаточно быстро удалось найти историю жизни Миши и с комфортом «домашнего вай-фая» посмотреть ролики с его тренировок перед выступлениями.
Виртуальный мир Владивостокской крепости
На острове Русский, помимо океанариума и ДВФУ, связанных с материком автобусным сообщением, есть целый ряд интересных мест, к которым проехать удастся только по навигатору. И в этом случае необходима не только высокая скорость, но и хорошее покрытие сети.
Сеть «МегаФон» такое покрытие обеспечивает, поэтому карты в Яндекс.Навигаторе загружаются моментально, и пользователь может не бояться потеряться в дебрях острова Русский.
Впрочем, корреспондент «Золотого Рога» не стал забираться вглубь острова, а предпочел пройтись по фортам Владивостокской крепости. Это еще одна достопримечательность столицы Приморья, пользующаяся популярностью у туристов и горожан. Наиболее известные и посещаемые – Ворошиловская и Новосильцевская батареи, дорогу к которым услужливо и оперативно подсказал навигатор.
На территории Ворошиловской батареи корреспондент оценил возможности выхода в эфир в Instagram – трансляция проходила без сбоев, и подписчики смогли наблюдать уникальное фортификационное сооружение. А на Новосильцевской батарее по уже сложившейся у ее посетителей традиции, было сделано селфи на фоне орудий и Русского моста, которое тут же разошлось по мессенджерам и социальным сетям.
На обратном пути во Владивосток корреспондента сопровождало не только хорошее настроение, но и звуки любимой музыки – треки загружались моментально.
Мы убедились, что, перефразируя классика, быстрый мобильный интернет на острове Русский – не роскошь, а средство передвижения. И это самая хорошая новость для всех, кто привык к комфорту и тем возможностям, которые дает всемирная сеть. Во всяком случае, для тех, кто, как и я, пользуется услугами «МегаФона».
Наталья КОМИССАРОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток
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