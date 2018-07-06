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В администрации Владивостока создано новое управление

06 Июля 2018, 12:40 | Приморье

Новое управление будет «сшивать» профильные структуры городской администрации

Распоряжением главы Владивостока Виталия Веркеенко в администрации города создано управление по реализации проектов и поддержке гражданских инициатив. Структура выделена из состава управления развития экономики и предпринимательства, новое управление возглавил Кирилл Батанов.

Задача нового управления – развитие города через поддержку предпринимательских и гражданских инициатив, отметил руководитель, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

«Первое направление работы – содействовать развитию малого предпринимательства во Владивостоке, таким образом способствуя развитию экономики города в целом. Второе – поддержка гражданских инициатив, как локальных, в виде ТОСов, так и общегородских – различных общественных объединений. Гражданские инициативы уже содержат в себе решения многих важных для города задач, в приморской столице множество неравнодушных к ее будущему людей, наша задача – помочь им реализовать свои проекты и идеи», - рассказал Кирилл Батанов.

Для решения этой задачи новое управление будет «сшивать» профильные структуры городской администрации для успешного достижения конечного результата.

«По сути это проектный офис, и Владивосток - один из первых муниципалитетов в стране, который начал внедряет проектное управление», - добавил он.

Глава Владивостока неоднократно отмечал, что приветствует любые предложения и инициативы, направленные на развитие города.

«С начала года в администрацию Владивостока поступило более 12 тысяч обращений от жителей города. Большая часть из них требует системных решений и подключения к этому процессу других уполномоченных органов власти. Безусловно, это важный инструмент обратной связи, но его смысл не в том, чтобы копить жалобы, а в том, чтобы подредактировать курс и сделать это вместе. Об этом и говорил президент: «Мы способны решить любые задачи, только если будем вместе». Мы работаем в том же русле и от наших жителей ждем инициативы и предложений, важно включаться в жизнь города. А их эффективной  реализацией в администрации займется новое управление», - подчеркнул Виталий Веркеенко.

Отметим, ранее глава Владивостока призвал жителей к «деятельной любви» к родному городу.

«Владивосток – наш общий дом, и я хочу, чтобы его жители осознали, что границы дома не заканчиваются дверями квартир, а простираются дальше, на подъезд и улицу, и на весь город, в котором мы живем. Призываю горожан быть нетерпимыми к неуважению к своему дому, неравнодушными и инициативными в желании сделать его лучше, красивее, комфортнее. Президент страны Владимир Путин в своем поздравлении с Днем России говорил о деятельной любви к России, призвал нас подключиться «к решению общенациональных задач и не менее важных повседневных задач». Уверен, что в этом – залог процветания нашей родины», – отметил Виталий Веркеенко.

И горожане уже активно откликаются на призыв главы города. Так, благодаря предпринимателям Владивостока решилась многолетняя проблема с брошенными канализационными сетями в микрорайоне Патрокл, благоустраиваются городские территории, высаживаются деревья, реализуются благотворительные проекты и т. д. Кроме того, представители бизнес-сообщества Владивостока предложили создать банк предпринимательских инициатив, где все желающие могут внести свой вклад в развитие города, выбрав проект по душе и по силам и реализовав его.  Девизом нового общественного движения во Владивостоке должен стать слоган «Видишь? Можешь? Сделай!». Именно такой интерактивный сервис создают при администрации города, для того чтобы совместно решать городские задачи.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: кадры  инициативы  управление 






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