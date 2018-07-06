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В администрации Владивостока создано новое управление
Новое управление будет «сшивать» профильные структуры городской администрации
Распоряжением главы Владивостока Виталия Веркеенко в администрации города создано управление по реализации проектов и поддержке гражданских инициатив. Структура выделена из состава управления развития экономики и предпринимательства, новое управление возглавил Кирилл Батанов.
Задача нового управления – развитие города через поддержку предпринимательских и гражданских инициатив, отметил руководитель, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
«Первое направление работы – содействовать развитию малого предпринимательства во Владивостоке, таким образом способствуя развитию экономики города в целом. Второе – поддержка гражданских инициатив, как локальных, в виде ТОСов, так и общегородских – различных общественных объединений. Гражданские инициативы уже содержат в себе решения многих важных для города задач, в приморской столице множество неравнодушных к ее будущему людей, наша задача – помочь им реализовать свои проекты и идеи», - рассказал Кирилл Батанов.
Для решения этой задачи новое управление будет «сшивать» профильные структуры городской администрации для успешного достижения конечного результата.
«По сути это проектный офис, и Владивосток - один из первых муниципалитетов в стране, который начал внедряет проектное управление», - добавил он.
Глава Владивостока неоднократно отмечал, что приветствует любые предложения и инициативы, направленные на развитие города.
«С начала года в администрацию Владивостока поступило более 12 тысяч обращений от жителей города. Большая часть из них требует системных решений и подключения к этому процессу других уполномоченных органов власти. Безусловно, это важный инструмент обратной связи, но его смысл не в том, чтобы копить жалобы, а в том, чтобы подредактировать курс и сделать это вместе. Об этом и говорил президент: «Мы способны решить любые задачи, только если будем вместе». Мы работаем в том же русле и от наших жителей ждем инициативы и предложений, важно включаться в жизнь города. А их эффективной реализацией в администрации займется новое управление», - подчеркнул Виталий Веркеенко.
Отметим, ранее глава Владивостока призвал жителей к «деятельной любви» к родному городу.
«Владивосток – наш общий дом, и я хочу, чтобы его жители осознали, что границы дома не заканчиваются дверями квартир, а простираются дальше, на подъезд и улицу, и на весь город, в котором мы живем. Призываю горожан быть нетерпимыми к неуважению к своему дому, неравнодушными и инициативными в желании сделать его лучше, красивее, комфортнее. Президент страны Владимир Путин в своем поздравлении с Днем России говорил о деятельной любви к России, призвал нас подключиться «к решению общенациональных задач и не менее важных повседневных задач». Уверен, что в этом – залог процветания нашей родины», – отметил Виталий Веркеенко.
И горожане уже активно откликаются на призыв главы города. Так, благодаря предпринимателям Владивостока решилась многолетняя проблема с брошенными канализационными сетями в микрорайоне Патрокл, благоустраиваются городские территории, высаживаются деревья, реализуются благотворительные проекты и т. д. Кроме того, представители бизнес-сообщества Владивостока предложили создать банк предпринимательских инициатив, где все желающие могут внести свой вклад в развитие города, выбрав проект по душе и по силам и реализовав его. Девизом нового общественного движения во Владивостоке должен стать слоган «Видишь? Можешь? Сделай!». Именно такой интерактивный сервис создают при администрации города, для того чтобы совместно решать городские задачи.
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