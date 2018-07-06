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По столице Приморья можно будет путешествовать бесплатно
В Приморье новый туристский проект продлится с 14 июля до 13 сентября
Туристско-информационный центр Приморского края совместно с приморским отделением Русского географического общества открывает серию бесплатных тематических экскурсий по историческому центру Владивостока. Социальный проект посвящен 80-летию Приморского края, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Как рассказала директор Приморского ТИЦ Дарья Гусева, проект инициирован для того, чтобы рассказать туристам про исторически значимые места города и края.
«Мы взяли на вооружение опыт таких передовых регионов как Москва, Санкт-Петербург, городов Золотого кольца России и решили организовать серию абсолютно бесплатных пешеходных экскурсий, непродолжительных по времени, но очень насыщенных краеведческой информацией. Тематика экскурсий каждую субботу разнообразна и позволит гостям и жителям города узнать не только об истории краевого центра, но и насколько многогранно и уникально то место, в котором мы живем», – отметила она.
По словам руководителя ТИЦ, серия экскурсий продлится до 13 сентября. В июле, начиная с 14-ого числа, занятия будут проводиться каждую субботу в 12.00, с августа пройтись по улицам города и послушать лекции профессиональных гидов-экскурсоводов, членов приморского отделения Русского географического общества, можно будет также по будним дням. График будет объявлен дополнительно.
Расписание на ближайший месяц:
14 июля – экскурсия «Японский квартал Владивостока». Занятие приурочено к проведению Годов Японии в России и России в Японии.
Время проведения: 12.00 – 13.30
Место сбора: вход в торговый комплекс «Центральный» (остановка «Площадь Борцов за власть Советов»).
21 июля – экскурсия «Легенды и мифы квартала Миллионка»
Время проведения: 12.00 – 13.30
Место сбора: перекресток улиц Светланская и Алеутская, возле подземного перехода напротив входа в здание краевого Музея имени Арсеньева.
28 июля – экскурсия «Восточное путешествие Цесаревича»
Время проведения: 12.00 – 13.30
Место сбора: Арка Цесаревича/Николаевские триумфальные ворота.
4 августа – экскурсия «Владивосток глазами Элеоноры Прей»
Время проведения: 12.00 – 13.30
Место сбора: улица Светланская, 15, у «цветочного» пассажа, рядом с торговым центром «Зеленые кирпичики».
4 августа – экскурсия «Деловая жизнь далекой окраины»
Время проведения: 12.00 – 13.30
Место сбора: центральная площадь, памятник Борцам за власть Советов.
Информацию о проведении экскурсий можно узнать в офисах ТИЦ, на сайте организации, по телефону: 7 (423) 240-71-21, а также в социальных сетях: @clubprimtravel (Facebook) и @visitprimorye (Instagram).
Фото Глеба Ильинского ("Приморская газета")
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