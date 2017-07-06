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Ремикс песни IOWA возглавил хит-парад абонентов "МегаФона"
«МегаФон» составил рейтинг мелодий, которые чаще всего загружали абоненты оператора в Приморском крае в первые 5 месяцев 2017 года. Хит-парад составлен на основании предпочтений клиентов, сменивших сигнал вызова на любимую мелодию с помощью услуги «Замени гудок», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Рейтинг самых популярных композиций января-мая 2017 года возглавляет ремикс песни «Улыбайся» (гр. IOWA) от ди-джея Ivan Spell. Следом за ним – еще один римейк. Композиция от музыкального проекта Filatov & Karas "Лирика" группы "Сектор газа" в новом исполнении - Марии Качановой - лишь немного отстала от лидера хит-парада. На третьей строчке рейтинга – роковая блондинка украинской эстрады Светлана Лобода с песней «Твои глаза». Хит держится в тройке лидеров еще с прошлого года. В пятерку наиболее желанных, по версии абонентов Приморского «МегаФона», композиций также вошла песня «А я кайфую» в исполнении Рената Джамилова и музыкальный трек «Туманы» в исполнении одного из самых эпатажных украинских певцов Макса Барских.
В первой десятке также - песня «День Победы» в исполнении Льва Лещенко и хора МВД, Лолита с композицией «На Титанике», рэпер Честный и его «Дети 90-х», украинская поп-группа «Артик и Асти» с треком «Неделимы». Замыкает топ-10 любимец девушек Егор Крид с синглом «Мало так мало».
Воспользоваться услугой «Замени гудок» и избавить звонящих абонентов от прослушивания скучного тонального сигнала может любой абонент «МегаФона». Чтобы установить вместо гудков на своем мобильном телефоне модный хит, любимую мелодию или веселые шутки, необходимо набрать USSD-команду *770*11#вызов, отправить смс-сообщение с любым текстом на номер 0770 или сделать вызов по номеру 0770 (бесплатно) и далее следовать инструкциям автоответчика. В банке композиций представлены тысячи популярных произведений отечественных и зарубежных исполнителей всех жанров, юмористические приветствия и другие звуковые заставки.
«Услуга «Замени гудок» появилась у нас уже несколько лет назад, сразу завоевала большую популярность среди абонентов «МегаФона» и по-прежнему остается одним из самых популярных сервисов компании, -- говорит Виталий Шумаков, и.о. руководителя по развитию бизнеса на массовом рынке Приморского регионального отделения компании «МегаФон». – Многим нашим абонентам, особенно молодым, всегда хочется выделяться, иметь что-то отличное от общепринятых стандартов, и услуга «Замени гудок» в этом - хороший помощник. Мелодия, которую вы выберете, сразу многое скажет о вас тем, кто звонит вам впервые, а друзьям, которые разделяют ваши музыкальные предпочтения, обязательно поднимет настроение».
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