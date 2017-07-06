Во Владивостоке дольщики Снеговой Пади могут вселиться в новострой с опозданием

Дома, строящиеся в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи» во владивостокском микрорайоне Снеговая Падь, не будут сданы в июле 2017 года, как это было отражено в проектной декларации. Дольщики домов уже готовят иски в суд, а застройщик рисует туманные перспективы сдачи к концу текущего года.

Между тем основные строительные усилия сосредоточены на флагмане стройки, доме № 25. Ведутся работы по устройству кровли, завершается кладка наружных и внутренних стен и перегородок. Производятся штукатурка стен и монтаж оконных блоков. На объекте смонтирован индивидуальный тепловой пункт, ведется монтаж внутренних инженерных систем.

В 26-м доме также смонтирован индивидуальный тепловой пункт. Забетонировано перекрытие последнего этажа, идет кладка наружных стен и внутренних перегородок – на 11-м. Жилой дом №4 подрос до десятого этажа.

Однако эксперты считают, что сдача домов пройдет с сильным отставанием от графика. Так, 25-й дом может быть сдан в 2018 году, а остальные дома - к 2019 году.

Дольщики, которые не получают своих квартир, намерены подавать в суды. Они будут требовать компенсацию за срыв сроков. Если явление примет массовый характер, застройщик может понести значительные финансовые убытки.

Самым больным местом стройки является подключение к техническим условиям. Тем временем квартиры активно продаются на свободном рынке. Стоимость квадрата в агентствах Владивостока более 63 тыс. рублей. Риелторы, продающие квартиры, убеждают покупателей, что это коммерческая стройка.

При этом эта коммерческая стройка пытается получить деньги от государства на прокладку инженерных сетей. Ранее было подписано соглашение между застройщиком, органом власти и Минстроем. Приморский край это соглашение не выполнил и, таким образом, полностью провалил федеральную программу «Жилье для российской семьи». Стройка стала коммерческой, и не совсем понятно, на каких основаниях застройщик надеется получить несколько миллиардов бюджетных рублей.

К огорчению дольщиков, они не могут рассчитывать на помощь федерального компенсационного фонда, так как пока на этих объектах действует система страхования. Судя по постоянному изменению проектных деклараций, страхование - еще одна «болевая» точка этого объекта.