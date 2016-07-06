Козёл Тимур открыл в Москве фермерскую Аллею славы

Козёл Тимур, прославившийся своей дружбой с тигром Амуром в Приморском сафари-парке, в Москве на ВДНХ открыл фермерскую Аллею славы, оставив отпечаток копыта в асфальтовой дорожке, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Комсомольской правды».

Во время пребывания в Москве Тимур выберет себе невесту. За сердце парнокопытного поборются козы Блонди, Чичи, Василиса и Снежинка.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.