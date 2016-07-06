Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Работодатели Приморского края стали больше платить в Пенсионный фонд
За 5 месяцев 2016 года работодатели Приморья перечислили в Пенсионный фонд России 17,8 миллиардов рублей страховых взносов. Это на 1,3 миллиарда рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Об этом сообщила директор департамента труда и социального развития Приморского края Лилия ЛАВРЕНТЬЕВА в ходе совещания с главами муниципальных образований, которое прошло под председательством губернатора края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО.
По словам руководителя ведомства, увеличение уровня перечисления страховых взносов, которые работодатель перечисляет из фонда оплаты труда, говорит о снижении уровня неформальной занятости в регионе.
«По состоянию на 20 июня 2016 года на территории Приморского края выявлено более 9 тысяч работников, с которым трудовые договоры не заключались. Из них 8 843 человека уже оформили официально трудовые отношения. Достигнуты хорошие показатели работы в этом направлении в Арсеньеве, Спасске-Дальнем, Находке, в Хорольском, Кавалеровском, Чугуевском, Анучинском, Яковлевском и Черниговском муниципальных районах», - добавила Лилия Лаврентьева.
В то же время низкое выполнение контрольного показателя наблюдается в Уссурийске, Ольгинском, Пограничном, Дальнереченском, Красноармейском муниципальных районах.
По мнению вице-губернатора Приморского края Александра РОЛИКА, сегодня у межведомственной комиссии есть все необходимые рычаги воздействия на работодателей, которые не трудоустраивают сотрудников официально.
«И на федеральном и на краевом уровне приняты все необходимые нормативно-правовые акты. Главное - грамотно применять закон, а недобросовестные работодатели должны отвечать за свои действия по всей строгости», - заявил заместитель главы региона.
Вице-губернатор добавил, что в работе по выявлению неформальной занятости в муниципалитетах необходимо задействовать все правовые механизмы, а также проводить активную информационно-разъяснительную работу среди населения и работодателей о мерах административной ответственности за нарушение норм трудового законодательства, анонимное анкетирование.
Напомним, в муниципалитетах Приморского края ведется активная работа по борьбе с неформальной занятостью. Губернатор Приморья на встречах с главами муниципальных образований регулярно подчеркивает, в борьбе с «серыми» зарплатами необходимы совместные действия.
По мнению главы региона Владимира Миклушевского, муниципалитеты должны быть напрямую заинтересованы в результатах этой работы. Из-за недоборов НДФЛ страдают местные бюджеты, а жители оказываются незащищенными финансово. Граждане не всегда понимают, чем им грозят зарплаты «в конверте», ваша задача - эту информацию до них донести, убежден глава региона.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Приморский край принял участие во всероссийском Конгрессе народов России
- Бизнес-гороскоп: Скорпионам и Весам "светит" премия
- В Приморье объявлено штормовое предупреждение
- Во Владивостоке пройдёт третий фестиваль имени Владимира Высоцкого "Парус"
- Пенсионеры - "северяне" Приморского края могут компенсировать расходы на проезд к месту отдыха
- "Летние вечера" всё популярнее
- С 1 июля при оформлении ипотеки применяется электронная закладная
- Еще одна награда появилась в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко
- Почта России в Приморье развивает директ-мейл
- В Приморском крае появятся новые электрички
Новости раздела
- Приморский край принял участие во всероссийском Конгрессе народов России
- Авторитетные селяне смогут стать мини-начальниками
- В поисках бохайских сокровищ
- Бескозырка не по размеру
- День Бикина со слезами на глазах
- Варвары среди нас
- Более 100 тысяч рублей заплатят жители Приморья за незаконную перепланировку
- В Приморье абонентов "золотого возраста" предупредили о мобильном мошенничестве
- Городские интернет-маршруты Владивостока
- Во Владивостоке закроют мусоросжигательный завод
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз