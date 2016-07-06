Работодатели Приморского края стали больше платить в Пенсионный фонд

За 5 месяцев 2016 года работодатели Приморья перечислили в Пенсионный фонд России 17,8 миллиардов рублей страховых взносов. Это на 1,3 миллиарда рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Об этом сообщила директор департамента труда и социального развития Приморского края Лилия ЛАВРЕНТЬЕВА в ходе совещания с главами муниципальных образований, которое прошло под председательством губернатора края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО.

По словам руководителя ведомства, увеличение уровня перечисления страховых взносов, которые работодатель перечисляет из фонда оплаты труда, говорит о снижении уровня неформальной занятости в регионе.

«По состоянию на 20 июня 2016 года на территории Приморского края выявлено более 9 тысяч работников, с которым трудовые договоры не заключались. Из них 8 843 человека уже оформили официально трудовые отношения. Достигнуты хорошие показатели работы в этом направлении в Арсеньеве, Спасске-Дальнем, Находке, в Хорольском, Кавалеровском, Чугуевском, Анучинском, Яковлевском и Черниговском муниципальных районах», - добавила Лилия Лаврентьева.

В то же время низкое выполнение контрольного показателя наблюдается в Уссурийске, Ольгинском, Пограничном, Дальнереченском, Красноармейском муниципальных районах.

По мнению вице-губернатора Приморского края Александра РОЛИКА, сегодня у межведомственной комиссии есть все необходимые рычаги воздействия на работодателей, которые не трудоустраивают сотрудников официально.

«И на федеральном и на краевом уровне приняты все необходимые нормативно-правовые акты. Главное - грамотно применять закон, а недобросовестные работодатели должны отвечать за свои действия по всей строгости», - заявил заместитель главы региона.

Вице-губернатор добавил, что в работе по выявлению неформальной занятости в муниципалитетах необходимо задействовать все правовые механизмы, а также проводить активную информационно-разъяснительную работу среди населения и работодателей о мерах административной ответственности за нарушение норм трудового законодательства, анонимное анкетирование.

Напомним, в муниципалитетах Приморского края ведется активная работа по борьбе с неформальной занятостью. Губернатор Приморья на встречах с главами муниципальных образований регулярно подчеркивает, в борьбе с «серыми» зарплатами необходимы совместные действия.

По мнению главы региона Владимира Миклушевского, муниципалитеты должны быть напрямую заинтересованы в результатах этой работы. Из-за недоборов НДФЛ страдают местные бюджеты, а жители оказываются незащищенными финансово. Граждане не всегда понимают, чем им грозят зарплаты «в конверте», ваша задача - эту информацию до них донести, убежден глава региона.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.