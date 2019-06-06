Детскому футболу – крепкий тыл

Благодаря поддержке «Порта Ливадия» команде из Находки удалось добиться высоких результатов

На стадионе ДЮСШ «Океан» в Находке в течение трех дней проходил межрегиональный турнир по футболу среди мальчиков в возрасте 11-12 лет на кубок находкинской стивидорной компании «Порт Ливадия». Участие в нем приняли десять команд со всего Дальнего Востока. Находку представляли сразу три команды: «Океан 2007», «Океан 2007-2» и «Океан 2008». Победителями турнира стали юные футболисты «Океан 2007», в финале одержавшие победу над соперником «СКА Хабаровск» со счётом 3:0.

Спонсор со своими подопечными.

Администратор команды «Океан 2007» Дмитрий СОЛОВЬЁВ поделился впечатлениями о «Кубке Ливадии» и в целом - планами команды на ближайшее будущее.

- Дмитрий Анатольевич, чья была идея провести межрегиональный турнир на кубок «Порта Ливадия»?

- Идея моя. С ней вышли на нашего спонсора - генерального директора ООО «Порт Ливадия» Василия ВАСИЛЬЕВА, который помог реализовать её. Сегодня в новый состав команды «Океан 2007», которому уже пять лет, входят 11-12-летние ребята Артем ИВАНОВ, Альберт СОЛОВЬЁВ, Владимир КОЛМАКОВ, Вадим СОЛОВЬЁВ, Тимур ВЕЛИЕВ, Владислав КОРЕНЕВ, Артем ГАРИН, Валентин НИЖНИКОВ, Роман СТЕПАНОВ, Леонид БОРИСОВ и Владимир ПАК, и вратарь Михаил КИЛЬЧАНОВ. Все ребята способные и перспективные. На турнире «Порта Ливадия» в упорной борьбе в финале они одержали победу над серьёзным соперником из Хабаровска. Оргкомитет определил лучших игроков турнира, среди которых - защитник Вадим Соловьёв и нападающий Альберт Соловьёв.

Соревнования прошли на очень высоком организационном уровне. Все футболисты получили памятные подарки и сертификаты участника турнира. Победители и призеры награждены кубками, медалями и почётными грамотами. Кроме того, для участников и болельщиков было организовано незабываемое «шоу» с фейерверками в виде «золотого дождя», выступлением барабанщиков и артистов эстрады. Василий Васильев, несмотря на занятость, все три дня вместе с заместителями «болели» на турнире за нашу команду.

По результатам игр представитель Испании, присутствовавший на финальных играх турнира на кубок «Порта Ливадия», отобрал в сборную Дальнего Востока для дальнейшего участия в международном турнире в Мадриде в июле нынешнего года четверых игроков из команды «Океан 2007». Это достаточно высокий уровень, где можно почерпнуть большой спортивный опыт. Детские турниры по футболу проводятся в Испании на протяжении последних пяти лет. Участие в них принимает более 40 стран. Наша команда будет представлять не только Дальний Восток, но и Россию в целом. Пожелаем ребятам большой удачи.

Василий Васильев пообещал и впредь поддерживать нашу команду, а турниры на кубок «Порта Ливадия» сделать традиционными.

- Вспомните недавние игры, в которых «Океан 2007» принимал участие.

- ДЮСШ «Океан 2007», как бюджетная спортивная организация, существует с 2007 года. Все это время дети занимаются здесь бесплатно, и сегодня могут участвовать в выездных крупных соревнованиях. Так, по результатам Кубка «Золотой Рог», который проводился в конце сентября прошлого года во Владивостоке, команда «Океан 2007» стала бронзовым призером. В турнире принимало участие 12 дальневосточных команд. Находкинцы завоевали бронзовые медали, уступив владивостокскому «Лучу» и хабаровскому «СКА». Два наших игрока отмечены персонально. В частности, Владислав Коренев получил приз лучшего защитника, Артем Гарин попал в символическую сборную турнира «Золотой Рог». Хорошие бомбардирские способности проявил Альберт Соловьёв, забивший пять голов в ворота соперников.

Не лишним будет вспомнить о Первом Всероссийском турнире по футболу «Пас в будущее», который проводился впервые. Он прошёл в Москве на «Арене Чертаново» с 29 октября по 2 ноября и собрал почти полтора десятка команд со всей страны. В их числе была и детская футбольная школа «Океан 2007». Ребята выступили достойно, получив большой опыт тактики и стратегии игры. В столице заметили вратаря Михаила Кильчанова и пригласили на полтора месяца позаниматься в «Чертаново» - одной из лучших детских футбольных школ страны. Там, кстати, тренируется находкинская футболистка Ирина ДРИЧЕВА и некоторые другие ребята из нашего города, имеющие большие спортивные задатки.

Ещё одна серьезная встреча - Открытый Дальневосточный турнир по футболу «Сахалинская зима», который проводился в декабре прошлого года в Южно-Сахалинске также среди мальчиков 2007-2008 годов рождения. Участие принимали десять команд из разных регионов Дальнего Востока. Находку представляли воспитанники ДЮСШ «Океан-2007» (тренер-преподаватель Роман КУКЛИН).

Наши ребята выступили блестяще. За короткое время они провели девять игр, одержав полную победу. Основными конкурентами были армейцы из Хабаровска и хозяева поля – сахалинцы, которых находкинские ребята уверенно обыграли со счетом, соответственно, 6:1 и 3:1, заняв первое место. По результатам турнира Владимир Колмаков назван лучшим игроком турнира, а Роман Куклин - лучшим тренером.

- Насколько плодотворным для наших ребят были минувшие пять месяцев?

- Детская футбольная команда «Океан 2007» стала серебряным призером турнира на Кубок Олега ГАРИНА, ветерана находкинского футбола. Напомню, в высшем дивизионе Олег провел 161 матч и забил 57 мячей, его имя значится в списке 33 лучших футболистов России. Василий Васильев выступил с инициативой провести в Находке в будущем году международный турнир по футболу среди детских команд, в котором, кроме дальневосточников, участие примут футболисты Японии, Сингапура, Кореи и Новой Зеландии.

- Расскажите о поездке в Волгоград.

- После кубка «Порт Ливадия» стивидорная компания с одноимённым названием профинансировала поездку «Океана 2007» в Волгоград, где мы приняли участие в двух крупных детских футбольных турнирах: «Кубке Победы», посвящённом 74-ой годовщине окончания Великой Отечественной войны, и Кубке в честь 76-й годовщины Сталинградской битвы. На обоих турнирах наши ребята завоевали награды высшего достоинства и привезли в Находку два кубка. Альберт Соловьёв признан лучшим бомбардиром турнира, а Артем Гарин – лучшим игроком.

«Океан 2007» стал первой детской футбольной командой Дальневосточного региона, кто принял участие в этих турнирах, доказав тем самым, что и на Дальнем Востоке есть детский футбол. После игр для юных футболистов организовали прекрасную экскурсию на Мамаев Курган, ребята увидели Сталинградскую панораму, парад в День Победы и вернулись домой с наилучшими впечатлениями.

- Какие планы у «Океана 2007» на ближайшее будущее?

- Мы стали гораздо чаще выезжать на турниры разного уровня, где ребята многому учатся у своих соперников и совершенствуются. Ближайшие серьезные соревнования - игры в рамках Детской футбольной лиги с 7 по 9 июня в Находке. Важнейшая задача – выиграть ДФЛ, в сентябре поехать в Новороссийск на финальные игры и побороться там за Кубок России.

Нашу команду заметили и стали приглашать на международные соревнования. Огромная заслуга в её спортивном росте принадлежит тренеру Роману Куклину. Это действующий футболист, играющий в составе «Океана». Благодаря его упорству, настойчивости и высокому профессионализму, юные футболисты достигают прекрасных результатов.

- В середине мая на стадионе «Водник» прошёл футбольный матч между командами «Океан» и «Новошахтинск». Значит ли это, что в Находке возрождается взрослый футбол?

- Безусловно. Причем, большой футбол требует постоянного пополнения. Сегодняшние ребята из «Океана 2007» - это резерв и будущие игроки «Океана», которые в скором времени будут защищать честь Находки на разных уровнях. Мы должны гордиться тем, что у нас есть собственная площадка подготовки профессиональных футболистов. Другие покупают их за большие деньги, а мы растим сами. Находка в крае по развитию детского футбола - на хорошем уровне.

Но останавливаться на достигнутом не собираемся. Будучи подростками, помню, много времени проводили на футбольном поле и дворовых площадках, занимаясь массовыми видами спорта. Вырабатывался командный дух, мы физически развивались и крепли, спорт дисциплинировал нас и помогал родителям в нашем воспитании. Мы имели не виртуальное, а живое общение со сверстниками. Сегодня многие ребята, к сожалению, большую часть свободного времени просиживают у компьютеров или гаджетов, питаясь, зачастую, вредной информацией. От избытка свободного времени некоторых тянет на приключения. Если обратили внимание, оба моих сына Альберт и Вадим также играют в детской футбольной команде.

Будем и дальше делать всё возможное, чтобы в массовый спорт приходили другие ребята, а подростковое спортивное движение в Находке ширилось и развивалось. Не все предприятия могут оказывать финансовую поддержку. Но у кого есть такая возможность, не жалейте средств на детский спорт. Только общими усилиями можем вырастить здоровое и морально устойчивое поколение. Это не только моё убеждение, но и нашего спонсора.

На верхнем фото: Генеральный директор ООО «Порт Ливадия» Василий Васильев приветствует участников турнира.

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