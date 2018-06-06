"Очень серьезные работы…"

С 5 по 7 июня во Владивостоке пройдет XIV Международный телевизионный фестиваль морской документалистики «Человек и море»

Морская тематика набирает все больше веса в общественной жизни Приморья. Громкое звучание имеет работа Морского Совета, который после нескольких лет бездействия был возрожден по инициативе главы региона Андрея ТАРАСЕНКО. Возрастает вес Владивостокского морского собрания. Весь край с нетерпением ожидает проведения в сентябре 2018 года большой парусной регаты в акватории острова Русский. Когда в кинотеатрах идут ретроспективные показы документальных лент «Дальтелефильма» из архива ГТРК «Владивосток» залы, всегда переполнены. Интерес жителей Приморья к морскому кино показал и фестиваль 2017 года, когда всего за несколько дней кинопоказы работ «Человек и море» посмотрели свыше двух тысяч зрителей. Поэтому перед оргкомитетом стояла сложная задача - не просто повторить успех прошлого года, но готовиться к тому, что в 2018-м во Владивосток придет много настоящего морского кино. Так оно и случилось.

Очевидно, что одной из ведущих тем предстоящего телефестиваля станет морская история и современный день морского Приморья. На «Человек и море - 2018» будут представлены работы, которые не оставят равнодушными зрителей. Свои работы на фестиваль этого года предоставили известные далеко за пределами не только края, но и всей России дайверы - операторы из Владивостока. Алексей КОНДРАТЮК специально для фестиваля подготовил премьеру - документальный фильм «Архипелаг императрицы Евгении». Эта работа станет фильмом открытия фестиваля. Профессиональные подводные съемки, величественные панорамы, неожиданные ракурсы откроют совершенно неизвестный облик побережья и островной части Приморья. Тем более, что за небольшую часть экранного времени Алексей покажет, как необычно меняются эти уникальные островные уголки планеты в разное время года. Дмитрий РУДАСЬ и большой авторский коллектив подготовили в этом году один из самых удивительных фильмов о Приморье - «Заповеданное море». Его выход на экран был приурочен к 40летию образования Дальневосточного морского биосферного заповедника. Но это лишь повод, а вот в объективе - уникальные виды жемчужины российской природы и большая палитра интересных страниц его истории, непростая судьба в битве за сохранение первозданной среды обитания. В апреле 2018 г. фильм стал одним из лауреатов фестиваля «Море зовет» в Санкт-Петербурге, теперь его время - на экране телефестиваля «Человек и море - 2018» во Владивостоке! Фильм «Заповеданное море» станет фильмом закрытия фестиваля.

В программе фестиваля - документальный фильм «Рожденный у моря» (А. СЕРДЮК, М. ГОТЕНКО, АО «Дальзавод») о символе и гордости судостроителей Дальнего Востока - Дальзаводе. Предприятии, которое вошло в историю России не только своими секретными работами по ремонту военных кораблей, достижениями и переломами судьбы. Люди Дальзавода - это золотой фонд всего Приморского края. Рабочие династии, ветераны, молодые специалисты - вновь на экране большого кино.

Отдельная тема этого года - выход на большой фестивальный экран видовых видеофильмов о Приморском крае, которые имеют широкую популярность в соцсетях Интернета. Владимир Спевак из Владивостока в этом году предоставил свои работы, которые завораживают не только красотой пейзажей морского Приморья. Каждый фильм, снятый на Аскольде или Триозерье, на островах и пляжах - отдельная история о настроениях и морском характере жителей края.

Светлана ИГНАТЕНКО, продюсер (г. Москва), председатель Отборочной комиссии телефестиваля «Человек и море - 2018» : «Отрадно, что на фестиваль приходят глубокие документальные исследования по морской истории, с которыми обязательно нужно знакомить молодых зрителей. При этом очевидно, что ярким событием фестивальной программы станут работы молодых авторов, которые профессионально не занимаются съемками, но их фильмы настолько динамичные, атмосферные и яркие, что совершенно по новому передают хаарктер людей, живущих морем».

Все работы телефестиваля «Человек и море - 2018» в этом году будут иметь самый широкий прокат на большом экране кинотеатра «Уссури». С 5 по 12 июня здесь будут проходить специальные фестивальные кинопоказы. Вот только некоторые названия киносеансов : «Человек и море. За гранью возможного», «Зазеркалье. Морское кино под водой», «Под грифом «Совершенно секретно», «Не убивайте нас!», «SOS! Мы в страшной беде!»,«Морские истории».

Фестиваль подготовил и отдельную программу кинопросмотра про военно-морской флот. Это фильмы «Последний парад «Беззаветного»,«Русская легенда. «Дмитрий Донской», «Не дождетесь!», «Тайна секретного похода С-56», «Экспедиция особого забвения», «Подводный флот Отечества».

Из всего обилия работ, поступивших на телефестиваль «Человек и море - 2018», Отборочная комиссия отберет всего тридцать фильмов, которые будут принимать участие в конкурсной программе. Решение о лауреатах и обладателе Гран - При (Большой Маяк) примет жюри телефестиваля. Автором призов фестиваля - Маяков - в этом году станет художник Олег Батухтин со своей серией концептуальных деревянных маяков. Именно он стал победителем конкурса, который в преддверие фестиваля проводило Приморское отделение Союза художников. Жюри фестиваля возглавит, как и в прошлые годы, Леонид МЛЕЧИН, известный российский журналист, автор многочисленных исторических документальных фильмов, лауреат премии ТЭФИ за вклад в развитие российского телевидения. Среди членов жюри телефестиваля - Ольга Мичи, член Русского географического общества, автор и продюсер документального кино, Михаил РОБКАНОВ, Почетный гражданин г. Владивостока, Почетный президент ВМТП и Борис ПРИХОДЬКО, вице-адмирал в отставке (и Михаил Робканов, и Борис Приходько входят в состав жюри телефестиваля «Человек и море» с 2009 года, когда фестиваль стал регулярно проводиться во Владивостоке). Константин СИДЕНКО, российский военачальник, адмирал, председатель Владивостокского Морского собрания, генеральный директор ДальРАО, журналист Андрей ОСТРОВСКИЙ. В этом году впервые членами жюри телефестиваля станут Светлана ТАРАСЕНКО и Татьяна БЕРЕЖНАЯ.

Ольга Мичи, член жюри телефестиваля «Человек и море»: «Большое количество работ со всего мира - это очень-очень важно. Это означает, что фестиваль действительно стал привлекать внимание сообщества документалистов. Сейчас оказалось, что главная площадка, где люди могут познакомиться с качественным документальным кино, это - фестивали. И чтобы фестиваль жил, привлекал разные команды из разных стран, надо приложить немало усилий. Это также очень хорошая реклама Приморского края...».

Организаторы: Всероссийская Государственная телерадиокомпания «Владивосток», администрация Приморского края, филиал ВГТРК «Государственная телерадиокомпания «Владивосток», администрация г. Владивостока.

Официальный спонсор фестиваля «Человек и море - 2018» - судоходная компания «Гудзон». Специальзируется на мультимодальных международных перевозках. В собственности у компании многоцелевые грузовые суда для перевозки тяжеловесных и негабаритных, опасных, сборных, навалочных, генеральных грузов, нефтеналивной флот.

Партнеры фестиваля «Человек и море - 2018»: сеть кинотеатров «Иллюзион», ведущая сеть в Приморском крае, Компания «STEGE-PRO», 25 лет формирует образ самых крупных мероприятий во Владивостоке и Приморье. Универсальный технопарк шоу-оборудования, свет, звук, сценические конструкции в сочетании с креативной командой, позволяют осуществлять постановку любого мероприятия «под ключ»; Всероссийский Детский Центр «Океан».

МНЕНИЕ

«Очень сильный состав участников…»

Альберт САМОЙЛОВ, художественный руководитель «Дальневосточной киностудии» (Хабаровск), член Отборочной комиссии телефестиваля «Человек и море - 2018»:

- Очень сильный состав участников. Таких документальных фильмов, которые заслуживают внимания, хватит не на один фестиваль. Очень серьезные работы, и мне думается, что на фестивале нужно вводить номинацию «Любительское кино». Потому что есть много замечательных фильмов, сделанных на стыке любительского и настоящего документального кино. И это - очень серьезные, достойные фильмы! Радует, что на фестивале в этом году будет представлена замечательная российская документалистика. Именно такого уровня, которым славился Советский Союз, Дальтелефильм, Дальневосточная студия кинохроники. И меня это очень радует.

Юрий РОГОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.