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Приморских сирот втягивают в политику

06 Июня 2018, 17:46 | Приморье

1 июня во Владивостоке состоялся митинг детей-сирот, при более пристальном рассмотрении очень похожий на предвыборное мероприятие одного из возможных кандидатов на пост губернатора Приморья. Ранее на той же самой площадке с похожими тезисами о бездействии чиновников (и похожими лицами участвующих политиков) проходили митинги обманутых дольщиков.

Впрочем, возможно, что политика на этом мероприятии была вторичной, а идейные вдохновители собрания руководствовались, прежде всего, желанием поскорее решить «квартирный вопрос» детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Тем более, что строительство жилья для тысяч сирот, стоящих в очереди на его получение – это подряд,  которому была бы рада любая строительная компания.

От лица администрации Приморского края на митинге выступил вице-губернатор Константин МЕЖОНОВ. А за несколько дней до описываемого события с сиротами встречался врио главы региона Андрей ТАРАСЕНКО, который выслушал людей, годами ожидающих положенного по закону жилья, и рассказал о мерах, предпринимаемых для решения жилищной проблемы выпускников детских домов. Врио губернатора сообщил, что до конца года в крае будет приобретено около 300 квартир для детей-сирот. Кроме того, в 2018 году предполагается завершить строительно-монтажные работы по двум 45-квартирным домам в Лесозаводске и одному 36-квартирному дому в Находке. Планом на 2019 год предусмотрено строительство девяти 45-квартирных домов, расположенных в Лесозаводске, Пограничном, Славянке, Смоляниново и Волчанце.

В апреле 2018 года парламент Приморья принял закон о выплате компенсаций из краевого бюджета сиротам, которые по достижении 23 лет стоят в очереди на получение жилья и вынуждены арендовать жилплощадь. Сумма компенсации составит 5 тысяч рублей во Владивостоке и 3 тысячи рублей в остальных муниципалитетах. Сейчас прорабатывается механизм осуществления выплат, которые, согласно принятому закону, можно будет получить «задним числом» - за период с 1 января 2018 года.

Конечно, перечисленные меры не позволят быстро и полностью решить квартирный вопрос приморских сирот, или полностью компенсировать их затраты на съемное жилье. Но год назад не было и их. В итоге складывается ситуация, когда кто-то предпринимает реальные, пусть и скромные пока шаги для решения «квартирного вопроса» приморских сирот, а кто-то пытается использовать их в качестве политического инструмента.

Сегодня в Приморье более 5,2 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на получение жилья, так как являются совершеннолетними. Остальные стоят в очереди, но еще не достигли 18-летнего возраста. Часть из них имеет на руках неисполненные судебные решения на получение квартир. Объем средств, необходимых для обеспечения жильем всех граждан данной категории, оценивается в 8,5 млрд рублей.

Андрей СЕРОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: выборы  сироты 



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