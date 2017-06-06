Зарегистрироваться и выбрать пакет участника Дальневосточного МедиаСаммита можно в дни проведения форума

До начала главного события медиаотрасли на Дальнем Востоке осталось два дня, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер события.

Всего два дня осталось до главного события медиаотрасли на Дальнем Востоке – Дальневосточного МедиаСаммита. Регистрация на мероприятие продолжается на официальном сайте форума. Также зарегистрироваться и выбрать пакет участника можно будет на самом Саммите 8-9 июня в кампусе ДВФУ.

— В этом году для гостей МедиаСаммита, которые не смогли по какой-либо причине зарегистрироваться на официальном сайте форума, мы предусмотрели возможность пройти регистрацию на самом мероприятии. Это можно будет сделать на стойке регистрации, расположенной на шестом уровне корпуса В в кампусе ДВФУ на острове Русском. Там же гости форума смогут выбрать подходящий пакет участника, — сообщили в оргкомитете Дальневосточного МедиаСаммита.

Регистрация для вновь прибывших участников будет открыта в течение двух дней форума, 8 и 9 июня.

Дальневосточный МедиаСаммит-2017 — главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке — пройдет 8-10 июня в кампусе ДВФУ во Владивостоке. Планируется, что в этом году МедиаСаммит соберет в два раза больше участников, чем в прошлом. Ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли.

В этом году форум значительно расширяет формат и предлагает несколько вариантов участия. Оргкомитет подготовил индивидуальные пакеты для отдельных гостей и делегаций, которые можно выбрать при регистрации на официальном сайте мероприятия.