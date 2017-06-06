К середине недели погода в Приморье испортится

Погода на этой неделе будет неустойчивой, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

Первые рабочие дни пройдут без осадков, а уже к середине недели погода снова испортится. С запада к Приморью приблизятся фронтальные разделы, которые в отдельных районах края вызовут дожди. Температура воздуха ночью поднимется не выше +5…+12 °C, днем +15…+29 °C.

Во второй половине недели над Японским морем вблизи побережья Приморского края пройдет циклон. Дожди усилятся и охватят большую часть территории края. Фон ночных температур существенно не изменится, а дни станут холоднее на 2–6 градусов.

Во Владивостоке первая половина недели осадков не принесет. Ожидается, что со среды по четверг в городе будет пасмурно и дождливо. Температурный фон ночью +9…+11 °C, днем +12…+15 °C.

К концу рабочей недели погода во Владивостоке наладится — прояснит, температура воздуха повысится до +17…+20 °C.

Иван КРЫШАН.