На Русском создадут научно-образовательный кластер

Председатель Правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ утвердил концепцию развития острова Русского. Об этом губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ заявил в ходе своего интервью ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума.

Глава региона отметил, согласно поступившей информации, премьер-министр подписал распоряжение об утверждении концепции развития острова Русского.

«В ее основе - создание научно-образовательного кластера на полуострове Саперном. Это идея, которую мы обсуждали с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ еще в 2014 году. Она абсолютно логична и понятна, ведь в этом направлении уже немало сделано: первый шаг - это Дальневосточный федеральный университет, второй - океанариум, который работает не просто как выставочный комплекс, а как научный институт», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

Напомним, концепция развития острова Русского была разработана по поручению полпреда Юрия ТРУТНЕВА и Минвостокразвития. Согласно концепции, реализация проекта принесет территории не менее 50 миллиардов рублей частных инвестиций.

Строительство современной транспортной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры создаст благоприятные условия для инвестиционной и хозяйственной деятельности, кроме того, концепция учитывает геополитический, природный и рекреационный потенциал острова.

На острове планируется строительство второй очереди кампуса ДВФУ и технопарка, в том числе детского, с акцентом на морскую робототехнику, а также Центра ядерной медицины, Алмазного центра и Инженерного центра Дальневосточного центра судоремонта и судостроения, Морского биотехнопарка «Островной».

Предусмотрено строительство Центра международного сотрудничества, который станет новой площадкой для проведения Восточного экономического форума. Такая инфраструктура вкупе с кампусом ДВФУ сделает территорию центром конгрессно-выставочной деятельности России в АТР.

По мнению Владимира Миклушевского, реализация концепции развития острова Русский может сделать его ведущим научно-исследовательским кластером в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а Приморье - по праву краем инновационных технологий.

Напомним, в ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент Владимир ПУТИН отметил важность воспитания культуры исследовательской и инженерной работы.

«За ближайшие два года число современных детских технопарков в России возрастет до 40, они послужат опорой для развития сети кружков технической направленности по всей стране. К этой работе должны подключиться и бизнес, и университеты, исследовательские институты, чтобы у ребят было ясное понимание: все они имеют равные возможности для жизненного старта, что их идеи, знания востребованы в России, и они смогут проявить себя в отечественных компаниях и лабораториях», - отметил глава государства.

Евгений СИДОРОВ.