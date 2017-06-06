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"Зеленые" команды вышли на берег
Волонтеры к Всемирному дню охраны окружающей среды очистили во Владивостоке от мусора Токаревскую кошку
В минувшую субботу десант «зеленых» команд - «Маяк №1» и «Зеленые огурцы» - одной из коммерческих структур Владивостока в количестве около двухсот шестидесяти человек высадился на самой южной части Эгершельда - Токаревской косе. Этим компания подтвердила свою традицию, которой уже более десяти лет, отмечать Всемирный день охраны окружающей среды волонтерским десантом на особо значимые для Владивостока территории - сопка Холодильник, набережная Моргородка и другие, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
В год экологии государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы получила особую поддержку со стороны населения. Люди по призыву общественных организаций командами и целыми предприятиями выходят на акции, призванные улучшить экологию города и повысить комфорт его территорий.
Токаревская коса с маяком на ее окончании является одной из «визиток» Владивостока. Это место постоянного паломничества туристов и горожан. Однако оно требует и постоянного ухода. И дело не только в элементарной невоспитанности (хотя и это проблема) части посетителей, но и в том, что течением на косу постоянно выносит мусор из бухты Золотой Рог.
Перед тем как начать сбор мусора, участникам акции была продемонстрирована работа робота, сделанного ребятами из Центра развития робототехники. С помощью дистанционного управления аппарат погрузился в воду и передавал на монитор картины исследуемого дна. Оказалось, что дно возле косы довольно чистое. Была замечена одна утонувшая банка и кабель, вероятно, действующий. На глубине около пяти метров были замечены колонии морских ежей и мидий.
На субботник вышли не только работники компании, но и дети разных возрастов. В том числе и из эко-класса подшефной школы №71 в поселке Трудовом. Убирать мусор пытались даже самые маленькие. Однако для них было организовано и более интересное занятие – мастер-класс по изготовлению поделок из мусора. Кстати, их участие в субботнике было вознаграждено мыльными пузырями.
В течение примерно двух часов участники акции собрали более трехсот мешков мусора, сортированных на пластик и другие твердые бытовые отходы. Ими и негабаритным мусором был доверху нагружен большой грузовик, который вывез собранные отходы на городской полигон ТБО.
После завершения уборки мусора «зеленые» команды подкрепили свои силы гречневой кашей, которая была приготовлена здесь же, выехавшей на экологический субботник полевой кухней.
Виктор КУДИНОВ. Фото автора.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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