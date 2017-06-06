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Общественность и стивидоры Находки договорились о взаимодействии
Выявление потребностей горожан и координацию с портовиками и властью возьмет на себя движение «Народная экспертиза»
В ходе выездного заседания Союза журналистов России компании, осуществляющие перевалку угля в Находке, подписали трехстороннее соглашение с краевым общественным движением «Народная экспертиза», пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Со стороны портовых компаний соглашение подписали «Восточный порт», «ЕВРАЗ-НМТП», «Терминал Астафьева», «Дальмормонтаж» и другие. Целью соглашения «является улучшение городской среды, повышение социального самочувствия населения и развитие территории». Стороны обязуются совместно реализовывать социальные, культурные, благотворительные проекты, заниматься благоустройством городской среды Находки.
С приветственным словом на заседании выступил глава Находкинского городского округа Андрей ГОРЕЛОВ. Спикерами открытой дискуссии по основной теме заседания стали член Совета Федерации РФ Людмила ТАЛАБАЕВА авторитетный российский экономист Михаил ХАЗИН, основатель и президент «Фонда экономических исследований Михаила Хазина» (доклад «О проблемах взаимодействия бизнеса, общества и власти в условиях кризиса»); член Экспертного совета Союза российских городов Станислав КОРЯКИН (доклад «Образ желаемого будущего и сотрудничество заинтересованных сторон. Современные подходы к развитию города»); председатель партии «Альянс Зеленых» Александр ЗАКОНДЫРИН (доклад «Зеленая экономика Приморья: состояние, ключевые проблемы и перспективы»); доктор технических наук, академик МАНЭБ, член-корреспондент РАЕ Яна БЛИНОВСКАЯ (доклад «Предложения о формировании системы мониторинга угольной пыли на территории Находкинского муниципального образования»).
Спикеры мероприятия сошлись во мнении, что необходимо совместными усилиями решать стоящие перед городом задачи.
Спикеры мероприятия сошлись во мнении, что необходимо совместными усилиями решать стоящие перед городом задачи. Как отметила в своем докладе сенатор от Приморья Людмила Талабаева, «считаю, что в первую очередь необходима площадка для эффективной коммуникации между общественностью Находки, властью и стивидорами. Об этом говорил и губернатор Владимир Владимирович Миклушевский, проводя в Находке совещание в апреле этого года. Рассчитываю на Союз журналистов, который сможет осуществлять общественный контроль за деятельностью движения, давать обратную связь населению города».
Такую функцию на себя готово взять движение «Народная экспертиза». Исполнительный директор движения Геннадий КОМАРНИЦКИЙ рассказал о результатах опроса, который проходил в городе. По данным социологических исследований, 90% жителей Находки поддерживают требование к стивидорным компаниям об участии в благоустройстве города и реализации социальных проектов.
Его поддержал исполнительный директор «Терминала Астафьева» Александр ГАНИН, который предложил коллегам-портовикам объединить усилия. «В настоящий момент мы разрознены, каждый выстраивает коммуникации с городской общественностью самостоятельно. Считаю предложенный формат «Народной экспертизы» более эффективным способом взаимодействия», - сказал Александр Ганин. Результатом дискуссии стало подписание соглашения о совместных действиях по развитию городской среды.
Управляющий директор АО «Восточный Порт» Анатолий ЛАЗАРЕВ отметил, что «на сегодняшний день в «Восточном Порту» работает почти 2 тысячи человек, это более 10% населения всего Врангеля. По итогам 2016 мы перевалили более 23 млн тонн угля. Предполагаем, что в 2017 году мы сохраним прошлогодний уровень и будем продолжать работать в сторону увеличения объемов перевалки. Отчисления в виде налогов в бюджеты разного уровня составили в прошлом году более 4 млрд рублей. Кроме того, стивидоры Находки играют огромную роль в жизни города. Городские мероприятия, концерты, строительство катков, поддержка школ - почти всегда это заслуга стивидоров».
«Народная экспертиза» соберется на первое рабочее заседание в Находке на следующей неделе, где по результатам соцопроса будет принят перечень первоочередных мер по формированию благоприятной городской среды.
Юрий РОГОВ. Фото автора.
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