Ханка открывает сезон

Самое большое озеро Дальнего Востока уже готово принимать первых туристов

Каждый регион России имеет свой водный природный символ, который становится визитной карточкой и привлекает туристический поток. И если Иркутская область может порадовать туристов чистыми водами Байкала, Хабаровский край - живописными изломами Амура, то Приморский край привлекает путешественников завораживающей красотой озера Ханка, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Ханка - самое крупное озеро Дальнего Востока, расположенное на границе Приморского края и провинции Хейлундзян КНР. Во времена империи чжурчженей оно называлось «Ханкай-омо», что в переводе означает «Море птичьих перьев», что вполне оправданно. Сформированные по всему водному зеркалу плавни (островки, поросшие камышом), достигающие огромных размеров, придают озеру неповторимые очертания и становятся домом для множества птиц. Сюда ежегодно прилетают гнездиться от трех до десяти тысяч пар цапель и чаек - всего более 300 видов.

















Водно-болотные угодья бассейна озера Ханка являются уникальными природными комплексами. Прибрежная флора насчитывает около 620 видов растений, в том числе большую популяцию лотоса Комарова, а фауна - 29 видов животных. Здесь водятся лисицы, енотовидные собаки, ондатры, бурундуки, косули и даже черепахи. В настоящее время само озеро и часть его побережья относятся к Государственному биосферному заповеднику «Ханкайскому», который с 2005 года был включен в сеть биосферных резерватов мира в рамках программы ЮНЕСКО.

Несмотря на то что в Приморье бархатный морской сезон начинается позже, Ханка дает старт туристической активности уже в начале лета – озеро мелководно, и вода в нем прогревается быстрее, чем в Японском море. Поэтому небольшие пляжи, из года в год меняющие свои очертания, уже в июне становятся местом отдыха не только жителей, но и гостей Приморского края. Сделать Ханку местом притяжения путешественников со всего Дальнего Востока позволяет краевая госпрограмма «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, которая предусматривает создание инфраструктуры в рамках развития туристско-рекреационного комплекса.

Наталья КОМИССАРОВА. Фото Игоря КУХАРЯ.