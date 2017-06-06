www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.62 р. 100 JPY: 51.22 р.
EUR: 63.81 р. 10 CNY: 83.24 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Маршруты Приморья
Распечатать

Туристам предлагают окунуться в тайны Миллионки…

06 Июня 2017, 11:00 | Приморье

Миллионка - обиходное название стихийно возникшего во Владивостоке в конце XIX– начале XX вв. «китайского квартала». Густонаселенная Миллионка была городом в городе, где действовали свои законы и находили пристанище китайские бандиты, контрабандисты. С криминальным кварталом власти боролись безуспешно: он пережил  революцию, Гражданскую войну и иностранную интервенцию. Окончательно «зачистить» Миллионку удалось лишь к концу 30-х годов.

Сегодня благодаря работе государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы узкие улицы квартала становятся экзотическим туристическим магнитом, погружающим путешественников в атмосферу старого Владивостока.

Познакомиться поближе с тайнами криминального квартала турфирмы предлагают с помощью игры-квеста. По сюжету, в руки туристам попадает дневник жандарма, пропавшего в лабиринтах Миллионки и тайно влюбленного в девушку легкого поведения Наташу. Участники игры должны отправиться на поиски в старый китайский квартал и раскрыть тайну дневника. На протяжении маршрута туристов будет сопровождать персонаж, дающий не только подсказки, но и рассказывающий подробности истории загадочной Миллионки.

…и насладиться красотой потухших вулканов

Полуостров Краббе в Приморском крае является уникальным местом, поскольку представляет собой группу потухших вулканов, уснувших более 50 млн лет назад. Именно они придают полуострову неповторимый вид: красивейшие береговые и морские скалы, причудливые гроты, арки и пещеры образуют берег каменной сказки. Турфирмы Приморья приглашают путешественников познакомиться с этим удивительным местом с помощью джип-тура.

Полуостров был открыт в 1854 году. В настоящее время на его территории насчитывается около 48 археологических памятников, относящихся к разным историческим периодам: от эпохи первобытности до раннего средневековья.  К сожалению, многие памятники археологии на Краббе до сих пор не изучены: к загадкам полуострова можно отнести каменные могилы на горе Дегера; каменные землянки у этих захоронений, ритуальные каменные магические знаки на вершинах сопок.

Помимо большого количества памятников культуры привлекательности полуострову придают иловые лечебные грязи, уютные бухты с великолепными песчаными и галечными пляжами, уникальные скалы и чистая морская вода. Впрочем, этот райский уголок не становится местом туристического паломничества - его природа по большей части нетронута цивилизацией и подойдет в качестве места отдыха любителям тишины и уединения.

Наталья КОМИССАРОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

Автор:
Теги: история  туризм  путешествие 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru