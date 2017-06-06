Туристам предлагают окунуться в тайны Миллионки…

Миллионка - обиходное название стихийно возникшего во Владивостоке в конце XIX– начале XX вв. «китайского квартала». Густонаселенная Миллионка была городом в городе, где действовали свои законы и находили пристанище китайские бандиты, контрабандисты. С криминальным кварталом власти боролись безуспешно: он пережил революцию, Гражданскую войну и иностранную интервенцию. Окончательно «зачистить» Миллионку удалось лишь к концу 30-х годов.

Сегодня благодаря работе государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы узкие улицы квартала становятся экзотическим туристическим магнитом, погружающим путешественников в атмосферу старого Владивостока.

Познакомиться поближе с тайнами криминального квартала турфирмы предлагают с помощью игры-квеста. По сюжету, в руки туристам попадает дневник жандарма, пропавшего в лабиринтах Миллионки и тайно влюбленного в девушку легкого поведения Наташу. Участники игры должны отправиться на поиски в старый китайский квартал и раскрыть тайну дневника. На протяжении маршрута туристов будет сопровождать персонаж, дающий не только подсказки, но и рассказывающий подробности истории загадочной Миллионки.

…и насладиться красотой потухших вулканов

Полуостров Краббе в Приморском крае является уникальным местом, поскольку представляет собой группу потухших вулканов, уснувших более 50 млн лет назад. Именно они придают полуострову неповторимый вид: красивейшие береговые и морские скалы, причудливые гроты, арки и пещеры образуют берег каменной сказки. Турфирмы Приморья приглашают путешественников познакомиться с этим удивительным местом с помощью джип-тура.

Полуостров был открыт в 1854 году. В настоящее время на его территории насчитывается около 48 археологических памятников, относящихся к разным историческим периодам: от эпохи первобытности до раннего средневековья. К сожалению, многие памятники археологии на Краббе до сих пор не изучены: к загадкам полуострова можно отнести каменные могилы на горе Дегера; каменные землянки у этих захоронений, ритуальные каменные магические знаки на вершинах сопок.

Помимо большого количества памятников культуры привлекательности полуострову придают иловые лечебные грязи, уютные бухты с великолепными песчаными и галечными пляжами, уникальные скалы и чистая морская вода. Впрочем, этот райский уголок не становится местом туристического паломничества - его природа по большей части нетронута цивилизацией и подойдет в качестве места отдыха любителям тишины и уединения.

Наталья КОМИССАРОВА.