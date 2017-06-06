Лето начинается с экосубботников

100 добрых дел Года экологии в Приморском крае

В рамках Года экологии в Приморье продолжает успешно осуществляться государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы. Об этом свидетельствуют новые дела и акции, которые осуществляют предприятия, общественные организации и жители края.

Леса в крае станет больше

Завершились весенние посадки деревьев. По планам лесовосстановления в Приморье с начала этого года было высажено более 700 тысяч саженцев деревьев, в основном хвойных пород, на площади около 280 гектаров.

В департаменте лесного хозяйства Приморья отметили, что деревья высаживались в большинстве муниципалитетов края и во всех лесничествах. Лесные насаждения появились на местах бывших свалок, незаконных вырубок, на пустырях, возникших после лесных пожаров. Было отмечено, что специалисты продолжают заниматься лесовосстановлением и впереди предстоит еще очень большой объем работ. До конца года количество высаженных деревьев должно увеличиться до 3,5 миллионов, а занятые под них площади составят около 1 100 гектаров.

При этом лесоводы подумали и о том, чтобы через три года у них появились саженцы для новых посадок. В мае в лесопитомнике Михайловского района на площади около двух гектаров были высажены шесть тонн корейского кедра. С этой площади предполагается получить около полутора миллионов саженцев этой ценной породы, которые тоже пойдут на восстановление Уссурийской тайги.

Берега почистили к сезону

В преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды (День эколога), прошедшего в минувшее воскресенье 5 июня, Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора и администрация Владивостока провели морской субботник, в ходе которого от мусора освобождались река Объяснения с ее водоохранной зоной, а также берега и акватория бухты Золотой Рог. В этой акции принимали участие работники предприятий, находящихся на морском берегу (смотрите также материал на стр. 24).

В этот же день в районе станций Океанская и Спутник свой экологический субботник на озере лотоса провели почитатели этого краснокнижного растения - волонтеры, группа «Центр исследования и развития человеческого капитала», работники ДВО РАН.

В воскресенье к уборке морской акватории во Владивостоке подключились любители подводного плавания из дайвинг-клубов и водолазы Приморской краевой поисково-спасательной службы.

На этот раз они очищали от мусора дно и берег Амурского залива на участке в районе ул. Татарской на Второй Речке.

Подобное мероприятие в воскресенье при поддержке администраций Приморья и Владивостока состоялось и в районе мыса Ахлестышева на острове Русском. Здесь работы по очистке дна бухты Парис и береговой полосы были организованы ООО «Водолазный центр «ДайвПрим» и ООО «Экоинвестпроект» в рамках эко-акции «Международный день очистки водоемов-2017».

Стоит отметить, что в рамках подготовки к пляжному сезону, который в этом году в Приморье предполагается начать с 15 июня, еще весной прошли многочисленные акции, в ходе которых от мусора были очищены многие традиционные места отдыха. На заседании общественного экспертного совета по экологической безопасности в конце минувшего месяца было отмечено, что в Артеме уборка от мусора уже затронула бухту Муравьиную, в Большом Камне были очищены пляжи в районе бухты Суходол и мыса Седловидного.

В Партизанском районе крупную акцию «Чистый берег» провели совместно с Лазовским заповедником, были очищены от мусора берега традиционных мест отдыха, закрепленные за арендаторами. Около 10 гектаров незакрепленных береговых территорий, с которых вывезли около 40 тонн мусора, было убрано в Находке. В Хасанском районе с популярных пляжных территорий участниками весенних субботников в этом году было собрано около 150 тонн мусора.

На острове Русском состоится «чистая» квест-игра

В предстоящее воскресенье на острове Русском состоится экологическая квест-игра «Чистый Русский», которую подготовили для особенно отчаянных волонтеров администрация Владивостока и энтузиасты эко-проекта «Остров мечты». Для желающих принять в ней участие будет организован трансфер.

Предполагается, что победить в этой игре сможет лишь команда из 2-4 человек, которая сможет собрать больше мусора и отгадает больше всех загадок. Все, что нужно для сбора мусора, будет выдано участникам в достаточном для победы количестве. Команде заранее надо будет зарегистрироваться по ссылке https://cleangames.ru/events/cleanrussky.

Подробная информация об этом событии находится ВКонтакте по ссылке «Чистый Русский – экологический квест на острове».

Для поддержки сил волонтеров в зону борьбы за чистый остров выдвинется полевая кухня, а в рамках культурной программы состоится концерт группы «Марлин» и певицы Анастасии МЕЩЕРЯКОВОЙ.

В парке Лазо прошел экологический праздник

В популярном у владивостокцев парке им. Сергея Лазо в районе Санаторной в минувшее воскресенье состоялся праздник, посвященный Всемирному дню охраны окружающей среды.

Организатором этого мероприятия стало управление охраны окружающей среды и природопользования администрации города. Сотни участников этого празднества приняли участие в конкурсах и викторинах с призами, в акциях «Ладошки добрых дел», «Мое экологическое дерево» и различных играх. В завершении праздничной программы прозвучал праздничный концерт.

Лазовский районный суд оценил тигрицу

Судебное расследование факта гибели молодой тигрицы от ранений полученных вблизи села Кишиневка в августе 2015 года завершилось 30 мая этого года приговором, вынесенным мировым судьей Лазовского района Л.П. САМОЙЛЕНКО. Браконьер - житель села Лазо - был приговорен к условному наказанию в виде исправительных работ с испытательным сроком на 1 год и 10 месяцев и уплате государству 1 678 600 рублей в возмещение экологического ущерба. Ставшее орудием преступление ружье «ИЖ-27Е» было конфисковано.

Как показала экспертиза, проведенная с участием специалистов WWF России и Центра «Амурский тигр», охотник, признанный браконьером, намеренно застрелил тигрицу, которая не угрожала его жизни. Представители этих общественных организаций, выразили мнения, что приговор Лазовского суда довольно справедлив, но он мог быть и более суровым, и срок - не условным, поскольку обстоятельства дела показали, что снисхождение не заслужено.

На фото: Приморские берега явно нуждаются в уходе.

Яна МАЛЬЦЕВА. Фото Ивана КРЫШАНА.