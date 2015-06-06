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Российские рынки наводнят мидии и устрицы
Минсельхоз предлагает разрешить ввоз в Россию молоди радужной форели, устриц и мидий, выведя их из перечня санкционных продуктов. Тем самым министерство хочет поддержать северо-западных рыбохозяйственников и черноморских производителей моллюсков, зависящих от импортного посадочного материала, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Коммерсант».
В пресс-службе Минсельхоза заявили, что документ уже прошел согласование в нескольких министерствах и ведомствах. В Россельхознадзоре пообещали направить свою позицию в Минсельхоз до конца недели. В Минфине документ пока не получали, в Минэкономики и ФТС комментировать его не стали.
Как сообщил представитель Минсельхоза, разработка проекта постановления стала ответом на просьбы рыбных хозяйств из южных и северо-западных регионов. Исключить молодь устриц из санкционного списка ранее уже предлагал глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он объяснял это необходимостью стимулировать рост внутреннего производства устриц, так как черноморские хозяйства полностью зависят от импортного посадочного материала.
В Росрыболовстве "Ъ" пояснили, что вывод молоди радужной форели, устриц и мидий из-под эмбарго будет производиться по аналогии с мальками семги. В августе прошлого года, спустя две недели после введения продуктового эмбарго, правительство исключило из санкционного списка смолт (мальки) атлантического лосося. Его мальки при этом завозятся по тем же товарным кодам, что и живой атлантический лосось, уточняет представитель "Русской аквакультуры" Илья Березнюк. При этом, говорит он, несмотря на совпадение кодов, прецедента ввоза под прикрытием малька живой товарной рыбы нет.
По расчетам Минсельхоза, в 2014 году объем производства выращенной в искусственных условиях рыбы и морепродуктов составил около 160 тыс. тонн. В 2015 году министерство ожидает роста производства не менее чем на 10%, к 2020 году, по его прогнозу, этот объем должен достигнуть 315 тыс. тонн. На поддержку аквакультуры в 2015 году будет выделено более 400 млн руб. в виде субсидий ставок по инвестиционным кредитам. Господдержку могут получить и компании, которые собираются выращивать собственную молодь для товарных ферм.
Напомним, правительство ранее уже неоднократно корректировало санкционный список в сторону сокращения: кроме мальков из него были исключены также БАДы, пищевые добавки, безлактозные молочные продукты, семенной картофель, лук-севок, кукуруза сахарная гибридная для посева, горох для посева.
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