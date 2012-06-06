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В храмах Приморья отпразднуют Рождество
06 Июня 2012, 15:21 | Приморье
Празднование Рождества во всех храмах Владивостокской епархии начнется в субботу 6 января - в Рождественский сочельник. Архиепископ Владивостокский и Приморский Вениамин совершит литургию в Свято-Никольском кафедральном соборе в 9.00. Вечером того же дня во всех храмах пройдут торжественные вечерние богослужения с 16.00.
В ночь с 6 на 7 января в праздник Рождества пройдут торжественные литургии. В 16.00 начнется соборное богослужение священников центрального благочиния, которое возглавит архиепископ Владивостокский и Приморский Вениамин.
"Золотой Рог".
Автор: По материалам информагентств
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