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НЛО заманивают приморских туристов в десятидневные экспедиции
Культурно-просветительский центр «Сокол» (г. Владивосток) совместно с дальнегорским уфологом Валерием ДВУЖИЛЬНЫМ в этом году проведут для туристов 10-дневные экспедиции «НЛО в Приморье».
С 18 по 27 июля и 8-17 сентября группы туристов в сопровождении Валерия Двужильного проедут по местам, связанным с НЛО, на севере края. Во время путешествия они посетят горные высоты в Дальнегорске и на реке Севастьяновке, у любителей аномального и загадочного будет возможность сделать фото и даже видеосъемку НЛО, а также труднодоступных и интересных природных объектов – Амгинские водопады, Кемские пороги, лечебные источники, морское побережье…
Как сообщил Двужильный, в прошлом году совместно с «Соколом» был разработан маршрут «Изумрудные горы» с посещением в Дальнегорске знаменитой «Высоты-611», где когда-то совершил аварийную посадку НЛО. Один день этого маршрута был посвящен уфо-истории края, путешественники вместе с В.Двужильным забирались на сопку «Высота-611» и могли подержать в своих руках часть обшивки инопланетного летательного корабля, а также послушать рассказ дальнегорского уфолога о «визитах» НЛО в Дальнегорск.
ДОСЬЕ «ЗР»: Культурно-просветительский центр «Сокол» занимается вопросами популяризации активного образа жизни, сохранения памятников природы и уникальных объектов Приморья, оказывает услуги по информированию и просвещению в вопросах исторического и природного наследия, возрождения древнеславянских традиций, пытается формировать экологическое мировоззрение населения края. В том числе организует путешествия по краю по интересным историческим местам, а также местам, связанным с уникальными природными объектами.
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