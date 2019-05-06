Автопробег в честь Великой Победы состоялся в Приморье

Автопробег «Великая Победа – чтим и помним» был посвящен 74 годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. Он проходил по маршруту Владивосток – Хасан

Традиционно этот автопробег начинается с возложения цветов к Вечному огню у мемориальной гвардейской Краснознаменной подводной лодки «С-56». Возложение цветов проходило под аккомпанемент военного оркестра «Росгвардии». Участники акции почтили память погибших приморских солдат минутой молчания.

После торжественной церемонии, колонна автомобилистов отправилась в Хасанский район. Там, где в 1938 году шли бои между Японской императорской армией и Красной Армией за господствующие высоты: сопки Заозерную и Безымянную.

Участники автопробега заглянули в ПГТ Хасан, где был проведен настоящий концерт. Старшие пионеры города Владивостока выступили с песнями и стихами, вокальная группа ПГТ Хасан «Лада» душевно исполнила композицию «Огонек», а детский танцевальный коллектив местной школы станцевал русский народный танец «Березки». Член Совета ветеранов УМВД по городу Владивостоку Николай Сидоров представил новое военное стихотворение, а завершил концерт своим выступлением военный оркестр «Росгвардии». Заслуженный учитель РФ Наталья КАРПОВА объяснила, почему необходимо участие детей в таких мероприятиях: « Некоторые умалчивают или искажают историю Великой Отечественной войны, а ведь почти нет семей, в которых не было погибшего на ней предка. Знаю истории, где матери отправляли на фронт 11 сыновей. Ни один не вернулся. Вместо них стоят по стране памятники журавлям. Когда летит журавлиный клин, то мы думаем, что это наши предки благодарят нас за то, что помним и ценим их вклад».

После концерта участники акции спустили на воду озера Хасан плоты с венками, в память о подвиге тех, кто защищал родную землю. На пограничной заставе участники автопробега торжественно почтили память павших воинов минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. По мнению одного из организаторов этой акции Виктора ГУТОВА, возложение цветов – это лишь символичное выполнение важной миссии. Главное – патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Автор фото - Сергей Кожин

Диана БЕЛАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.