"Бессмертный полк" соберет более 20 тысяч жителей и гостей Владивостока

«Бессмертные полки» 9 мая также пройдут во всех населенных пунктах Приморья. Самые многочисленные ожидаются в Находке, Уссурийске, Артеме, Фокино и других крупных городах края

«Бессмертный полк» вновь пройдет по улицам Владивостока. Более 20 тысяч жителей и гостей Приморского края планируют принять участие в шествии «Бессмертного полка» в День Победы 9 мая, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.



Как сообщили в краевом департаменте внутренней политики, построение колонны начнется в 9.00 от здания «Серая лошадь» (улица Алеутская, 19а).



«В 11.00 стартует шествие. “Бессмертный полк” пройдет по улице Светланской, затем свернет на набережную Цесаревича и продолжит свое движение до мемориала «Боевая слава ТОФ», – отметили специалисты ведомства.



Ранее на оргкомитете под руководством губернатора Приморья Олега Кожемяко глава Владивостока Олег Гуменюк сообщил, что в шествии планируют принять участие более 20 тысяч жителей и гостей края. До конца апреля у всех желающих была возможность бесплатно распечатать фотографию героических предков, в этом году такой услугой воспользовались более 2 тысяч человек.



Отметим, предварительная регистрация участников для прохождения в колоннах не требуется. На шествии запрещено использовать растяжки с названиями учреждений, флаги и иную атрибутику.

Фото – Игорь Новиков (администрация Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.