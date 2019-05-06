www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.63 р. 100 JPY: 58.06 р.
EUR: 72.31 р. 10 CNY: 95.93 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Знай наших!
Распечатать

"Бессмертный полк" соберет более 20 тысяч жителей и гостей Владивостока

06 Мая 2019, 15:41 | Приморье

«Бессмертные полки» 9 мая также пройдут во всех населенных пунктах Приморья. Самые многочисленные ожидаются в Находке, Уссурийске, Артеме, Фокино и других крупных городах края

«Бессмертный полк» вновь пройдет по улицам Владивостока. Более 20 тысяч жителей и гостей Приморского края планируют принять участие в шествии «Бессмертного полка» в День Победы 9 мая, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Как сообщили в краевом департаменте внутренней политики, построение колонны начнется в 9.00 от здания «Серая лошадь» (улица Алеутская, 19а).

«В 11.00 стартует шествие. “Бессмертный полк” пройдет по улице Светланской, затем свернет на набережную Цесаревича и продолжит свое движение до мемориала «Боевая слава ТОФ», – отметили специалисты ведомства.

Ранее на оргкомитете под руководством губернатора Приморья Олега Кожемяко глава Владивостока Олег Гуменюк сообщил, что в шествии планируют принять участие более 20 тысяч жителей и гостей края. До конца апреля у всех желающих была возможность бесплатно распечатать фотографию героических предков, в этом году такой услугой воспользовались более 2 тысяч человек.

Отметим, предварительная регистрация участников для прохождения в колоннах не требуется. На шествии запрещено использовать растяжки с названиями учреждений, флаги и иную атрибутику.

Фото – Игорь Новиков (администрация Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: праздник  бессмертный полк  9 мая 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru