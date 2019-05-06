Рецепт благополучия для приморцев искали на Русском

Государству придется крупно раскошелиться

Повысить качество жизни в Приморье невозможно без внимания к социальной сфере, а также без поддержки института семьи. К такому неожиданному выводу пришли участники региональной дискуссионной площадки «Благополучие человека», которая состоялась в конце апреля на базе кампуса ДВФУ во Владивостоке. Разговор был посвящен качеству жизни, проблемам, возможностям и перспективам молодых жителей Приморья.





Участниками круглых столов по различным темам стали представители общественных организаций, бизнеса, науки и образования, молодежных парламентских структур. Одной из центральных тем обсуждения стала роль семьи в современном российском обществе и государственная политика в сфере семейных ценностей.

- Меняются политические и экономические условия, но семья остается главным цементирующим моментом нашего общества, основой консолидации людей. За семью человек готов лишиться последнего, отдать жизнь и пойти на самые главные свершения и поступки. Это главный мотивирующий момент, - считает модератор круглого стола «Молодая семья – основа стабильного развития региона», депутат Думы Владивостока Роза ЧЕМЕРИС.





На секции обсудили конкретные проблемы, с которыми сталкивается большинство молодых семей: высокие цены на жилье, низкое качество социальной инфраструктуры, недостаток педагогов в школах и детских садах. Участники диалога пришли к выводу, что кризис семьи в России сегодня связан в том числе с отсутствием внятной политики государства в этой сфере, которая, как правило, ограничивается адресными мерами поддержки социально незащищенных семей. В то время как основой экономики региона и страны являются «обычные» семьи с одним или двумя детьми.

- У нас получилось очень живое обсуждение. На всех уровнях, как правило, говорят о помощи многодетным или неполным семьям, но совсем не обсуждают вопросы, с которыми сталкиваются остальные семьи, - подчеркнула заместитель председателя Общественного экспертного совета по социальной поддержке в Приморском крае Валерия ОЛЕНИЧ.





Одними из самых чувствительных проблем для молодых семей Приморья является качество образования и здравоохранения в регионе. Это – один из факторов, который подталкивает молодых приморцев к переезду в другие регионы, уверена руководитель благотворительного фонда «Владмама» Ольга РОМАНОВА.

- Работая в благотворительном фонде, мы, с одной стороны, видим очень много примеров неблагополучия, потому что у нас есть программы, адресованные семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, часто не по причине какого-то асоциального поведения родителей. С другой стороны, видим весь контент, который пишут обычные семьи на страницах нашего ресурса. Поэтому важно, принимая программы поддержки для отдельных категорий семей, не забывать о всех остальных, - убеждена Ольга Романова.





Решение вопросов, с которыми сталкиваются молодые семьи, невозможно без участия молодежи в работе органов власти. Конкретные примеры такого участия обсуждали участники еще одного круглого стола, посвященного молодежному парламентаризму.

- Приморцы сегодня ждут от органов власти конкретных решений, направленных на улучшение качества их жизни. Хотелось бы, чтобы уровень депутатов отвечал этим требованиям. Мы разработали конкретные рекомендации по разработке образовательного контента для молодых парламентариев, - отметила председатель совета молодых депутатов Приморского края Зарина ФАРДЗИНОВА.





По словам инициатора проведения дискуссии «Благополучие человека», председателя комитета ЗС ПК по социальной политике Игоря ЧЕМЕРИСА, обсуждение важных для приморских семей вопросов также стало способом получения «обратной связи» по новым мерам социальной поддержки, которые начали работать в крае несколько месяцев назад.





- Мы хотим оценить эффективность мер по поддержке молодых семей, сферы образования. Надо посмотреть, как эти решения воспринимаются теми людьми, для кого они были приняты. Кроме того, что надеюсь, что предложения, которые выработаны участниками нашей дискуссии, будут иметь практическую реализацию, - выразил уверенность Игорь Чемерис.

Фото пресс-службы ЗС ПК.