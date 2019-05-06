Позволял говорить дерзости…

К 160-летию Владивостока должен появиться памятник основателю и первостроителю города - прапорщику Комарову

Краеведы, члены секции экскурсоводов Общества изучения Амурского края (Приморского отделения Российского географического общества) убеждены, что настало время восстановить историческую справедливость и поставить во Владивостоке памятник прапорщику Комарову. Они поддержали инициативу группы владивостокцев, жителей улицы Прапорщика Комарова, которая вновь подняла вопрос его установки, обсуждаемый уже более 20 лет. Газета «Золотой Рог» рассказывала об этом, и вот продолжение темы.

Пришло время переходить от разговоров к делу, убеждены владивостоксие экскурсоводы. Едва ли не каждый из них не раз получал от любопытных туристов, которых теперь во Владивостоке становится все больше, вопрос, не имеющий пока ответа: «Где находится памятник первостроителю города – прапорщику Комарову, начавшему строительство военного поста на берегу Золотого Рога?». Какой ответ даст человек, любящий свой город и знающий его историю? Скорее всего нечто вроде этого: «Пока нет, но, возможно, к очередному юбилею города, появится…»

Но некоторые из экскурсоводов решили не ждать этих возможных решений городских властей, а присоединиться к действиям инициативной группы, которая время от времени встречается в квартире одной из ее членов – Людмилы Александровны АРТЕМЬЕВОЙ. Она ограничена недугом, который не позволяет активно действовать вне квартиры, но с энтузиазмом собирает у себя дома единомышленников, пишет и звонит в различные властные инстанции, доказывая что памятник прапорщику Николаю Васильевичу Комарову во Владивостоке должен наконец появиться.

Ее поддерживает Анатолий Федорович ЛОПАТИН – член совета ветеранов бригады пограничных сторожевых кораблей, капитан первого ранга в отставке, капитан дальнего плавания, трепетно собирающий крупицы исторических знаний о Владивостоке и его основателях и передающий их юному поколению. Трудный разговор о том, почему же нет памятника прапорщику Комарову - состоялся у него совсем недавно с курсантами Нахимовского училища. Памятник Комарову будет установлен, убежден Анатолий Федорович.

- Сегодня Владивосток стал столицей Дальневосточного федерального округа. А кто же его основал-то, этот пост? – задается вопросом старый капитан. - Именно прапорщик Комаров и его солдаты. Они первыми высадились с транспорта «Манчжур» и начали строительство. Рубили лес, сплавляли плоты, возводили первую казарму.

Мне скажут, что памятник высадившимся солдатам есть, на Корабельной набережной. Но это безликая стела, которая не дает никакой информации и пищи для ума и сердца. А вот если бы туда поставить прапорщика Комарова в окружении солдат, с которыми строился пост, это было бы правильным. Там уже формируется музейная зона под открытым небом.

Жаль, что жители Владивостока не берут пример, скажем, с соседей с Камчатки и Командорских островов, где есть достойные памятники Витусу Берингу и участникам обороны Петропавловска-Камчатского 1854 года. Есть памятник Витусу Берингу и Семену Дежневу в г. Охотске (это Хабаровский край), где они рубили кочи «Святой Петр» и «Святой Павел», на которых отправились в дальнейшее плавание. А у нас первостроители Владивостока памятника не удостоились. Думаю, наступило время исправить эту несправедливость, - считает Анатолий Лопатин.

С ним солидарна Людмила Николаевна КОРЧЕВСКАЯ, член секции экскурсоводов-краеведов Приморского отделения Российского географического общества (ОИАК).

- Решение этой проблемы не просто созрело, а перезрело. Это надо было сделать давным-давно. Люди, которые первыми пришли в такую даль, охраняли границы, строили пост, достойны нашей благодарной памяти. Я сама из семьи первых переселенцев, мы здесь уже 135 лет, и знаю по рассказам старших, как тяжело приходилось выживать в первые годы. А кто-то позволил себе обвинить этих людей в том, что они бездельники и много спирта выпили, - говорит Людмила Николаевна. - Впрочем, не кто-то, а конкретная личность, о которой один из наших краеведов рассказал, между прочим, без точных ссылок на архивные документы - это майор Николай Николаевич ХИТРОВО, чиновник особых поручений генерал-губернатора Восточной Сибири, который ровно в годовщину основания поста отстранил Комарова от командования из-за недостачи полутора ведер спирта и недостаточно почтительного к себе обращения (позволял говорить дерзости).

Но есть же и другая версия событий. Хитрово разъезжал по дальневосточным окраинам с молодой женой. Были такие разговоры, возможно, они под собой имеют почву, что жена Хитрово проявила симпатию к прапорщику Комарову. А почему нет? Это был статный, сильный молодой человек. В тот год ему, по некоторым сведениям, было 28-29 лет. Отсюда и срочная отправка Комарова из поста. Кстати говоря, когда сюда через месяц приехал контр-адмирал П.В. КАЗАКЕВИЧ, он остался доволен состоянием дел в посту. Эта оценка, конечно же, относилась и к деятельности Комарова и его команды в течение всей зимовки 1860-1861 года.

Что же касается темы алкоголя, почему не представить себе, что у них уже есть общая баня, что они после тяжелых праведных трудов могли попариться и выпить по рюмочке. Почему нет? Напомним, что это уже не 31 человек, а около ста – ведь через некоторое время к ним присоединились матросы корвета «Гридень», направленные на подмогу, - говорит Людмила КОРЧЕВСКАЯ.

Ей вторит Ирина Георгиевна ДЕРГАЧЕВА, член Российского географического общества, руководитель музея школы № 2 г. Владивостока. Она ссылается на многочисленные публикации в приморских газетах, где говорится, что прапорщик Комаров, несмотря на различные наветы и недоказанные обвинения, достоин быть увековеченным в памяти владивостокцев.

- Обидно и досадно, что такого памятника нет, - говорит Ирина Георгиевна. - Мое мнение, надо ратовать за его установку, объединять неравнодушных к своей истории людей. Мне бы очень хотелось, чтобы памятник прапорщику Комарову был установлен у моря, на Корабельной набережной.

Грядущий 2020 год станет годом 160-летия Владивостока. Существующий памятник первостроителям города на Корабельной набережной ветшает и требует реконструкции (на фото). Возможно, это хороший повод с новой стороны взглянуть на мемориальную часть Корабельной набережной. Взглядом людей, знающих и помнящих, откуда они берут свои истоки.

На фото: Владивосток - город не такой старый, чтобы забыть имена его первостроителей.

Фото из архива

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.