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В Приморье хищник с "Земли леопарда" обрел счастливое имя, чтобы разгонять тучи

06 Мая 2016, 12:55 | Приморье

Право выбрать имя для одной из самых редких кошек планеты получил школьник из Подмосковья, организовавший благотворительный проект «Помоги выжить дальневосточному леопарду». Хранитель и его друзья назвали самку Leo 56F Альба, среди вариантов перевода этого слова с латинского – счастливая, разгоняющая тучи, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Хранители леопарда – это своеобразные «крёстные» леопардов, которые приняли участие в специальных конкурсах и завоевали право дать имя пятнистому подопечному. Это люди, которых объединяет любовь к природе и желание внести свой вклад в дело сохранения дальневосточного леопарда. Среди хранителей есть как политики, знаменитости и крупные организации, так и люди самых разных профессий и даже школьники, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда».

Пятиклассник из подмосковной школы им.Светловой Саша Григорьев получил благодарность и титул хранителя леопарда из рук главы администрации президента, председателя наблюдательного совета АНО «Дальневосточные леопарды» Сергея Иванова во время выставки-форума «ЭКОТЕХ». Школьник рассказал, что всегда очень любил животных, а после того как посмотрел документальный фильм про леопардов, решил посвятить им проект.

Саша организовал благотворительную ярмарку. Ребята из школы поддержали идею: испекли печенье и торты, смастерили поделки. Школьная продукция была раскуплена учителями и родителями, а собранные 33 тысячи рублей направили в Фонд защиты леопардов. Когда участники ярмарки узнали, что смогут дать имя дальневосточному леопарду, их радости не было предела.

«Имя выбирали всей школой, дети вместе думали, подбирали и голосовали, развернулись настоящие дебаты! – рассказывает Жанна Божович, директор школы им.Светловой, учитель биологии. – Решили, что имя должно быть величественным, как дальневосточные леопарды, и даже перебрали имена всех древнегреческих богинь. В итоге мы выбрали имя Альба – очень красивое и благозвучное».

Leo 56F – молодая самка дальневосточного леопарда в возрасте около 5 лет. Это элегантная и грациозная кошка, которая живет в южной части национального парка «Земля леопарда», у границы с Китаем. Leo 56F впервые была зафиксирована учеными в 2014 году, и с тех пор эта леопардесса регулярно «отмечается» перед камерами. При этом на снимках хищница часто держит хвост «пистолетом», что говорит о благополучии и хорошем настроении особи.

Познакомиться с этой особью и многими другими дальневосточными леопардами вы можете в разделе Паспорта леопардов на сайте национального парка.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: земля леопарда  экология  нацпарк 



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