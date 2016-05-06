Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье хищник с "Земли леопарда" обрел счастливое имя, чтобы разгонять тучи
Право выбрать имя для одной из самых редких кошек планеты получил школьник из Подмосковья, организовавший благотворительный проект «Помоги выжить дальневосточному леопарду». Хранитель и его друзья назвали самку Leo 56F Альба, среди вариантов перевода этого слова с латинского – счастливая, разгоняющая тучи, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Хранители леопарда – это своеобразные «крёстные» леопардов, которые приняли участие в специальных конкурсах и завоевали право дать имя пятнистому подопечному. Это люди, которых объединяет любовь к природе и желание внести свой вклад в дело сохранения дальневосточного леопарда. Среди хранителей есть как политики, знаменитости и крупные организации, так и люди самых разных профессий и даже школьники, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда».
Пятиклассник из подмосковной школы им.Светловой Саша Григорьев получил благодарность и титул хранителя леопарда из рук главы администрации президента, председателя наблюдательного совета АНО «Дальневосточные леопарды» Сергея Иванова во время выставки-форума «ЭКОТЕХ». Школьник рассказал, что всегда очень любил животных, а после того как посмотрел документальный фильм про леопардов, решил посвятить им проект.
Саша организовал благотворительную ярмарку. Ребята из школы поддержали идею: испекли печенье и торты, смастерили поделки. Школьная продукция была раскуплена учителями и родителями, а собранные 33 тысячи рублей направили в Фонд защиты леопардов. Когда участники ярмарки узнали, что смогут дать имя дальневосточному леопарду, их радости не было предела.
«Имя выбирали всей школой, дети вместе думали, подбирали и голосовали, развернулись настоящие дебаты! – рассказывает Жанна Божович, директор школы им.Светловой, учитель биологии. – Решили, что имя должно быть величественным, как дальневосточные леопарды, и даже перебрали имена всех древнегреческих богинь. В итоге мы выбрали имя Альба – очень красивое и благозвучное».
Leo 56F – молодая самка дальневосточного леопарда в возрасте около 5 лет. Это элегантная и грациозная кошка, которая живет в южной части национального парка «Земля леопарда», у границы с Китаем. Leo 56F впервые была зафиксирована учеными в 2014 году, и с тех пор эта леопардесса регулярно «отмечается» перед камерами. При этом на снимках хищница часто держит хвост «пистолетом», что говорит о благополучии и хорошем настроении особи.
Познакомиться с этой особью и многими другими дальневосточными леопардами вы можете в разделе Паспорта леопардов на сайте национального парка.
Новости тематики
- В Приморье тигра ставят на фотоучет
- В Приморье в нацпарке "Бикин" пересчитали тигров
- Еще три находкинские семьи готовятся к переезду по программе переселения аварийного жилья "Терминал Астафьева"
- Шамору смешали кое с чем
- Регион разовьют дотла
- Год дальневосточного аиста набирает обороты в бассейне Амура
- В Приморье национальный парк заблокировала экономическая полиция
- Приморье готовится встретить День кедра
- Памела Андерсон получила радостные вести из Приморья
- Федеральную благотворительную экологическую акцию "оБЕРЕГАй" провели в Хабаровске
Новости раздела
- Арбитражным судам Приморского края доверяют, уголовным – нет
- Рукотворная красота создана в Кавалерово
- Тайны Приморья раскрываются летом
- Система видеонаблюдения "Ростелекома" обеспечила 100% онлайн-трансляцию в период проведения ЕГЭ-2018
- Во Владивостоке владельцам 101 квартиры придется ликвидировать перепланировки
- Tele2 провела "День открытых людей" во Владивостоке
- Диван - оружие пролетариата
- Владивостоку предложили Китеж-град
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Тайфунная Мекка
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- Завещанному не верить
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"