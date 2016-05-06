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Приморцам запретили разводить костры в лесах на майские праздники
Во время майских праздников приморцам, которые решили отдохнуть на природе, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Ведь именно неосторожное обращение с огнем часто становится причиной лесных пожаров.
На время пожароопасного периода, вызванного резким повышением температуры воздуха, наличием сухой травы и сильным ветром, приморцам запрещено:
- разводить костры в хвойных молодняках, торфяниках, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины;
- бросать горящие спички и окурки, стекло;
- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином и иными горючими веществами материалы в непредусмотренных специально для этого местах;
- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя;
- курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках;
- выжигать хворост, лесную подстилку, сухую траву и другие горючие материалы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой не менее 0,5 метра.
Напомним, сейчас на территории Приморского края действует особый противопожарный режим. Главам муниципалитетов рекомендовано предусмотреть дополнительные меры пожарной безопасности – запретить пребывание граждан в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территориях муниципалильных образований.
Отметим, лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. Для граждан это штраф до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.
За уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем предусмотрена и уголовная ответственность с минимальным наказанием в виде обязательных работ на срок до 400 часов и максимальным –в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.
В случае обнаружения пожара следует звонить по телефонам: 8 (42337) 3-43-72 или 8-800-100-94-00.
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