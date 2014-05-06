Приморье может пострадать от мощного тайфуна

Перечень мероприятий, оставшихся незавершенными в рамках целевой программы защиты Приморья от наводнений, тянет на 5,6 миллиардов рублей

Вспомнить о них заставило катастрофическое наводнение лета 2013 года, обрушившееся на несколько субъектов Дальнего Востока, распложенных в бассейне реки Амур. Впереди лето 2014 года, каким оно может оказаться для Приморья?

По мнению ученых-гидрологов, территория Приморского края имеет близкие к идеальным условия для формирования речных паводков: сравнительно короткие реки с небольшими площадями водосбора и со слабо развитыми руслами, горный рельеф, сильно расчлененный речной сетью, муссонный климат с интенсивной циклонической деятельностью и резкие переходы от горной части к равнинной.

По данным Союзгипрориса, площадь затопления в Приморье достигает 1,110 млн га. Это 7% его территории, но учитывая, что 75% занимают горы и холмы и только 25% - равнины, наводнению подвержены около одной трети земель, удобных для проживания и экономической деятельности. В целом в бассейне реки Амур риску затопления подвержены 2,7 млн га, включая Приморский край. Получается, что в Приморье самая большая зона затопления. В ней проживает около 200 тыс. чел., а в бассейне Амура – более 450 тыс. чел.

Досье "Золотого Рога"

Бассейн реки Амур охватывает территории Амурской области, Еврейской АО, Хабаровского и Приморского краев, Забайкалье. До лета 2013 года Приморье дважды подвергалось катастрофическим наводнениям, не считая среднестатистических. Отличительной особенностью очень больших наводнений является одновременный охват огромных территорий и быстрый подъем уровней воды. По оценке Дальневосточного филиала ФГУП «Российский НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов» (ДальНИИВХ), экономический ущерб от катастрофических паводков достиг в Приморье в конце 90-х годов прошлого века 8% валового регионального продукта (ВРП).

Принять во внимание

Паводки в бассейне Амура являются самым негативным фактором воздействия на хозяйственные комплексы региона, считает директор ДальНИИВХ - д. г. н. Николай БОРТИН. А их частота и продолжительность в последние годы заметно увеличились. На компенсацию потерь жилья и имущества попавших в зону затопления жителей и предприятий государство выделило около 40 млрд руб. Реальный ущерб еще не посчитан, а значит, может оказаться гораздо выше.

Можно ли было представить масштабы надвигающейся катастрофы накануне наводнения? Отчасти да, считает Николай Бортин, признаки надвигающейся катастрофы были спрогнозированы.

- Проблема в том, что долгосрочный прогноз принято считать делом неперспективным. Поэтому все прогнозы на этот счет считаются краткосрочными. И все же несколько лет назад, когда мы заметили признаки повышения водности Амура, попытались вывести алгоритм долгосрочного и даже сверхдолгосрочного прогноза наводнений. Для этого создали в своем филиале научную группу. Выводы, к которым мы пришли, свидетельствовали, что в 2012-2013 годах в бассейне реки Амур неизбежно возникнет катастрофическое наводнение. После 2012 года данные были подкорректированы и соответствующий доклад в мае 2013 года подан на VII Всероссийский гидрологический съезд. Съезд прошел в ноябре в Санкт-Петербурге, и к этому времени наш прогноз, к сожалению, сбылся, с поправкой на то, что таких масштабов наводнения никто не ожидал. Уровень Амура поднялся на 808 см, до сих пор максимальный подъем был зафиксирован на уровне 640 см.

Досье "Золотого Рога"

По данным Дальневосточного университета путей сообщения (edu.dvgups.ru), уровень р. Амур у г. Хабаровска во время паводка 1872 г. составлял 722 см. По данным систематических наблюдений гидрометеослужбы по г. Хабаровску, максимальный подъем уровня воды за период с 1896 по 2012 годы составил 642 см (1897 г.) и 634 см (1956 и 1964 годы). В 1913 году он достигал 808 см.

Мы докладывали полученные выводы на совещаниях. Но дело в том, что наше мнение на этот счет не единственное. Другая организация может сказать, что будет по-другому. И все же мы можем утверждать, что выявили закономерность. В дальнейшем над этой моделью надо работать, совершенствовать, но проблема в том, что эта работа не финансируется, не является заказом.

- Нужна ли территориям бассейна реки Амур программа защиты от наводнений по примеру Федеральной целевой программы (ФЦП), которая еще в 90-х годах была принята для Приморского края? Кстати, каковы ее итоги?

- Фактически такая программа действий уже сделана и в настоящее время проходит экспертизу. Наш филиал выполнил работу, которая называется «Схема комплексного использования и охраны водных объектов по бассейну реки Амур (Российская часть)». Это многотомный труд, включающий перечень необходимых мероприятий и расчеты затрат на них. Стоимость программных мер, заложенных в ней, оценивается в 240-250 млрд руб. Если эта работа будет утверждена, то для территории бассейна реки Амур можно будет сделать многое. Дело в том, что проблемы бассейна Амура не ограничиваются только наводнениями. Есть еще такая природная проблема, как низкая водность. Эти две фундаментальные проблемы природного характера существовали всегда. Человек создал третью - проблему загрязнения. В представленной Схеме учитываются все три проблемы.

Визуализируй это

- Но есть один вопрос: зона затопления рассчитана по наводнениям, т. е. должна быть визуализация на предмет, какой обеспеченности должны быть защитные сооружения. Мы высказали свою точку зрения. Дело в том, что просто так взять сейчас и перепроектировать все защитные сооружения - это огромные финансовые затраты. Надо выбирать в первую очередь стратегические объекты. Мы считаем, что в дальнейшем надо менять нормативную базу по проектированию объектов противопаводковой защиты. Она в значительной степени не соответствует современным требованиям и недостаточно отражает природно-климатические особенности формирования экстремальных характеристик стока рек в паводковый период. Приведу один пример, который демонстрирует, зачем это нужно делать. В Приморском крае к 1989 году, т. е. перед тайфуном «Джуди» было построено 1200 км защитных дамб. «Джуди» разрушил 240 км дамб. Последующие наводнения продолжали их разрушать. В срочном порядке нужно разработать территориальные строительные нормы.

Нужна инвентаризация защитных сооружений, считает Николай Бортин. Никто не знает, каково их реальное состояние.

Что же касается федеральной целевой программы защиты от наводнений, принятой специально для Приморского края, то она была выполнена лишь частично. По данным администрации Приморского края, на конец 2011 года перечень объектов незавершенного строительства, осуществляемого в рамках краевой целевой программы, исчислялся 7 пунктами. Для их завершения потребовалось бы 5,6 млрд руб. в ценах 2010 года. Степень их готовности составляла от 10 до 70%.

Досье "Золотого Рога"

ФЦП «Защита от наводнений населенных пунктов, народохозяйстенных объектов, сельскохозяйственных и других земель в Приморском крае» действовала с 1995 по 2000 годы. Впоследствии – с 2003 по 2010 годы - она действовала в ранге краевой программы.

Необходимо срочное зонирование

Есть постановление правительства РФ не строить жилье там, где затапливает. Но вот парадокс: до сих пор неизвестно досконально, где затапливает, так как не выполнено зонирование территорий, подверженных частому затоплению.

- Необходимо срочно создать резерв земель для размещения объектов противопаводковой защиты и закрепить его законодательно, чтобы предотвратить передачу таких земель в частную собственность, - считает Николай Бортин. - Еще один важный момент: надо обратиться ко всем хозяйствующим субъектам в бассейне реки Амур, попавшим в зону затопления, с просьбой закрепить метки высоких вод. Эти уровни со временем должны быть зафиксированы специальными проборами, а данные - использованы для проектирования будущих объектов защиты.

К сожалению, после тайфуна «Джуди» этого сделано не было, и мы не имеем реальной информации о затоплении населенных пунктов Приморского края. Расчетным путем точно вычислить эти уровни невозможно! И конечно, в обязательном порядке необходимо финансировать доработку методики сверхдолгосрочного прогноза наводнений. Сегодня понятно, что такая методика необходима и должна совершенствоваться.

Тайфуны путают все карты

Как-то в одном из комментариев по поводу необычно бесснежной для юга Приморского края зимы руководитель Примгидрометцентра Борис КУБАЙ предположил, что предстоящее приморское лето может оказаться тоже сухим. Это мнение - вполне доказанный научный факт. Говоря простым языком, многолетние наблюдения за осадками показали, что в Приморье их уровень «диктуется», если хотите, зимними показателями. Если зима была снежная, то и лето стоит ожидать дождливым. Если зима сухая, то и лето, следовательно, будет сухим.

Но беда в том, что Приморский край подвержен влиянию тайфунов, которые не вписываются в подобные прогнозы. Юг края уже несколько лет не посещали тайфуны. И это настораживает еще больше. Сухое и теплое лето может спровоцировать мощный тайфун где-нибудь к концу лета. Кстати, глава Приморгидромета Борис Кубай говорил, что дожди пойдут в августе. Конец июля - начало августа – это как раз период прохождения тайфунов. Чем дальше мы от прошлой катастрофы, тем вероятнее ее свершение. К сожалению, исходя из этого постулата строятся долгосрочные прогнозы землетрясений, цунами и катастрофических наводнений. Приморье пострадало от наводнения 2013 года, но оно может пострадать еще больше от предстоящего наводнения, связанного с мощным тайфуном.

Этот сценарий может состояться в этом году, а может и нет. Но, как показало наводнение 2013 года и фактически сбывшийся долгосрочный прогноз ДальННИВХ, если бы мы приняли его во внимание, то, возможно, было бы не столько пострадавших…

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.