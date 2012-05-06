Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморье продолжает очищаться
ПРИМОРЬЕ, 6 мая, ZRPRESS. В Арсеньеве продолжается весенний двухмесячник по уборке территории города. В ходе прошедшего субботника вывезено более 600 кубометров мусора. Центр города приведен в порядок – убран мусор и прошлогодняя листва, выметены улицы, преобразились дворы. Однако на окраинах города еще остались кучи мусора. Об этом шла на совещании в администрации города, которое вел глава Арсеньевского городского округа Александр ДРОНИН.
В ходе совещания были подведены промежуточные итоги двухмесячника по уборке территории. Как отметил заместитель главы города Виктор ГАВРИЛЕНКО, в целом задачи, которые ставились перед участниками субботника, выполнены. Практически все организации и предприятия города активно включились в наведение порядка на прилегающих территориях. Однако проблему представляют так называемые «ничейные» территории, незакрепленные за предприятиями.
Глава города А. Дронин дал поручение заняться такими территориями и навести порядок на окраинах – в районе Кирзавода, по ул. Стахановской и других районах города:
- К инспекции территории необходимо привлечь участковых, членов административной комиссии, работать во взаимодействии с заводами. К ответственности за несанкционированные свалки необходимо привлекать и членов гаражных кооперативов. Несанкционированные свалки - это, действительно, один из самых острых вопросов благоустройства города.
Сейчас глава городского округа дал задание управлению жизнеобеспечения администрации провести инспектирование территории города и определить объем работ по ликвидации несанкционированных свалок.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».
Новости тематики
- Во Владивостоке закроют мусоросжигательный завод
- Двухмесячник чистоты в самом разгаре
- Владивосток приводит себя в порядок после затяжной зимы
- Жители Владивостока выпросили себе новый общественный туалет
- Приморцы выбирают адреса для благоустройства
- Новые тарифы на услуги ЖКХ обожгут приморцев
- Население приморской глубинки осталось без дров
- Новый сквер на Корабельной Набережной Владивостока украсили "Фат Альберт" и "Глаука Глобоза"
- В Приморье управляющая компания заплатит штраф за деревья на лоджии
- Даже "принцессы" во Владивостоке испытывают нужду
Новости раздела
- В Приморье Tele2 в День города Артема откроет "Онлайн-парк"
- День Российского флага Приморье отмечает концертами и патриотическими акциями
- Референдум от лукавого
- Спасшие город
- "Жаль, что гости Владивостока попадают в нашу неухоженность"
- Приморский край вошел в число лидеров по продаже электронных полисов ОСАГО
- В Приморье открылась регистрация на VII виртуальный чемпионат для школьников "Изучи интернет – управляй им"
- В Приморском крае оказалась самая грязная земля в России
- Жители Приморья предпочитают "Ночной патруль"
- Во Владивостоке пройдет большой праздник для дачников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Автопассажирский паром свяжет Камчатку с портами Дальнего Востока
- Ущерб от действий ОПГ автомошенников в Хабаровском крае составил 10 млн рублей
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Россия в шаге от кризиса, похожего на крах 1998 года
- Во Владивостоке ресторану у фуникулера отказали в росте