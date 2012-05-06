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Приморье продолжает очищаться

06 Мая 2012, 15:17 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 6 мая, ZRPRESS. В Арсеньеве продолжается весенний двухмесячник по уборке территории города. В ходе прошедшего субботника вывезено более 600 кубометров мусора. Центр города приведен в порядок – убран мусор и прошлогодняя листва, выметены улицы, преобразились дворы. Однако на окраинах города еще остались кучи мусора. Об этом шла на совещании в администрации города, которое вел глава Арсеньевского городского округа Александр ДРОНИН.

В ходе совещания были подведены промежуточные итоги двухмесячника по уборке территории. Как отметил заместитель главы города Виктор ГАВРИЛЕНКО, в целом задачи, которые ставились перед участниками субботника, выполнены. Практически все организации и предприятия города активно включились в наведение порядка на прилегающих территориях. Однако проблему представляют так называемые «ничейные» территории, незакрепленные за предприятиями.

Глава города А. Дронин дал поручение заняться такими территориями и навести порядок на окраинах – в районе Кирзавода, по ул. Стахановской и других районах города:

- К инспекции территории необходимо привлечь участковых, членов административной комиссии, работать во взаимодействии с заводами. К ответственности за несанкционированные свалки необходимо привлекать и членов гаражных кооперативов. Несанкционированные свалки - это, действительно, один из самых острых вопросов благоустройства города.

Сейчас глава городского округа дал задание управлению жизнеобеспечения администрации провести инспектирование территории города и определить объем работ по ликвидации несанкционированных свалок.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».

Автор: Татьяна Курочкина
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