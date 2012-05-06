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В Арсеньеве стартовал проект «Наш дворик»

06 Мая 2012, 14:58 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 6 мая, ZRPRESS. По инициативе главы Арсеньевского городского округа Александра ДРОНИНА в Арсеньеве дан старт совершенно новому проекту по благоустройству дворовых территорий. Этот проект имеет статус краевого, и именно Арсеньев станет первым городом, где воплотятся идеи создателей проекта – жители обретут благоустроенные дворовые территории для отдыха, развлечений и занятия спортом.

Организатор и координатор проекта – Светлана ДРОНИНА, директор компании «ОТВ-Прим» - приехала в город с целой командой: дизайнерами, журналистами, преподавателями и студентами ВГУЭСа. Участники проекта побывали во дворах Арсеньева, сделали фотографии и зарисовки дворовых территорий, побеседовали со старшими домов и жителями. Горожане высказали свои идеи – что именно они хотели бы видеть на своих придомовых территориях.

К сожалению, в большинстве своем арсеньевские дворы однотипны: это детская площадка со сломанными качелями и старым турником, площадка для сушки белья, несколько лавочек и клумб. Жильцы хотели бы видеть возле своих домов оригинальные горки и домики для малышей, песочницы, спортивные снаряды для ребят постарше, площадки для игр и многое другое.

Студенты - будущие дизайнеры вместе с преподавателями ВГУЭСа на месте обсуждали будущие проекты: кто-то увидел двор в виде поляны сказочных героев, кто-то – в виде морского царства. Дискуссия была продолжена в ходе «круглого стола», который состоялся в администрации города. В обсуждении приняли участие глава Арсеньевского городского округа А. Дронин, участники проекта, представители Думы города, станции юннатов, управляющих компаний, жители города, журналисты местных и краевых СМИ.

Светлана Дронина представила участников проекта. Среди них - Татьяна МАКСИМОВА, автор идеи, руководитель телепроекта, режиссер, продюсер и Анжела ТУКМАКОВА, дизайнер, менеджер по реализации проекта.

Проект «Наш дворик», как рассказала его координатор С. Дронина, преследует несколько целей: благоустройство дворов города, экологическое просвещение жителей, объединение различных слоев населения, воспитание гражданской позиции, обучение жителей простым приемам благоустройства придомовых территорий. И, в конечном итоге, этот проект подарит людям радость созидания и творчества! Интересно, что в ходе оформления дворов для жителей будут проведены мастер-классы изготовления малых архитектурных форм из природных материалов и различных отходов.

- Главная идея проекта – преобразить территорию путем объединения сил и средств государственных структур, коммерческих компаний, бизнеса, СМИ и активного населения, - рассказала автор идеи Татьяна Максимова. Она представила яркие, а, главное, простые в исполнении и не требующие больших средств идеи дизайнеров для создания клумб, газонов, других элементов дизайна двора. Возможно, их возьмут на вооружение студенты ВГУЭС, которые и будут в течение 45-ти дней разрабатывать свои проекты. Как отметили преподаватели этого учебного заведения, такая работа для ребят – отличная практика, возможность проявить фантазию и использовать полученные знания.

Проекты будут обсуждаться со старшими домов и жителями. А затем также с помощью жильцов они воплотятся в жизнь. Планируется, что уже ко Дню города в Арсеньеве восемь первых двориков обретут новую жизнь. Обсуждение в ходе «круглого стола» превратилось в настоящий «мозговой штурм». Каждый предлагал свои идеи воплощения этого важного и нужного для города проекта. При оформлении дворов предлагалось использовать отходы древесного производства, природные материалы. Активно обсуждались другие детали – какие деревья и кустарники лучше использовать во дворах, как разделить двор на зоны – игровые, спортивные и т.д.

Глава городского округа Александр ДРОНИН предложил студентам разработать оформление и главной площади города – Комсомольской:

- Площадь – это лицо города. Мы давно обсуждаем варианты ее оформления. Интересно было бы узнать и мнение будущих дизайнеров.

А при оформлении дворов и детских площадок Александр Алексеевич предложил активнее привлекать самих жителей. Если жильцы сами примут участие в обустройстве своего двора, то потом рука не поднимется ломать всю эту красоту.

Такие примеры в городе есть. На заседании «круглого стола» присутствовала старшая дома № 9 по ул. Победы Анна АКТАНКО. Этот дом не раз занимал первые места в городском конкурсе «Арсеньев – наш дом». Жильцы дома своими руками превратили двор в уголок отдыха. Здесь, среди великолепных клумб, поселились сказочные герои, забавные зверушки. Жильцы разных возрастов – от детей до пенсионеров - сами следят за сохранностью площадки.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».

Автор: Татьяна Курочкина
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