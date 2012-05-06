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Педагоги Арсеньева обсудили свои проблемы
ПРИМОРЬЕ, 6 мая, ZRPRESS. Научно-практическая конференция под названием «Современное образование как пространство становления и развития деятельности человека» состоялась в Арсеньеве. Эта конференция имеет статус общероссийской и впервые проводится не в краевом центре, а в провинциальном городе.
Именно поэтому начальник управления образования города Наталья ПУХА, выступая перед участниками конференции, назвала это событие «уникальным». Подтверждение этого – цель, которую преследовали участники педагогического форума: обсуждение широкого круга вопросов теории и инновационной образовательной практики, в основе которых лежит деятельностная парадигма современного образования.
Деятельностный формат образования осудила в своем докладе и ректор Приморского института переподготовки и повышения квалификации работников образования Елена ГРИГОРЬЕВА, которая остановилась на проблемах начальной школы. Докладчик отметила, что начальная школа должна стать школой мотивации, становления интереса к образованию, школой позитивных эмоций. И здесь многое зависит от учителя: именно он должен нести позитивное мышление, оставив за порогом классного кабинета негативные эмоции и личные проблемы.
В ходе пленарного заседания прозвучали доклады, в которых обсуждались современные проблемы педагогики. В рамках конференции была организована работа мастерских, мастер-классов, лабораторий, практикумов. Учителя школ города, работники учреждений дошкольного и дополнительного образования представляли свой педагогический опыт в области использования интерактивных средств обучения, электронных образовательных ресурсов, организации современного урока на деятельностной основе, технологии активизации мыслительной деятельности учащихся и т.д. В холле гимназии № 7, где проходила конференция, была развернута работа площадок прикладного творчества педагогов центра внешкольной работы, станции юных натуралистов, школы № 1, станции юных техников и выставка интерактивных моделей, которые мастерят воспитанники станции юных техников.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».
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