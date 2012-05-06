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В приморских отделениях Почты России стартовал конкурс для почтовиков
ПРИМОРЬЕ, 6 мая, ZRPRESS. Для поощрения почтовиков Приморского края на протяжении многих лет доставляющих социальные выплаты, Союз пенсионеров Приморья, Отделение Пенсионного фонда России по Приморскому краю и Приморский филиал ФГУП «Почта России» объявили о совместном проведении конкурса на лучшее почтовое отделение по доставке пенсий и социальных выплат пенсионерам.
1-й этап конкурса завершится в июле. Выявление передового опыта станет отличным подарком к профессиональному празднику, который отмечается по всей стране во второе воскресенье июля. Окончательные же итоги и награждение победителей пройдет к Международному дню пожилых людей – 1 октября в трех номинациях: лучшее почтовое отделение связи, лучший оператор, лучший почтальон 2012.
Во всех городах и районах края активисты Союза пенсионеров проводят рейды, анкетирование и опросы пожилых людей для определения уровня качества услуги по доставке и выплате пенсий, чтобы выявить и поощрить лучших почтовиков, сообщает пресс-служба УФПС Приморского края-филиала ФГУП "Почта России".
«Золотой Рог».
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