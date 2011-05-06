Сокурсники журфака ДВГУ всех лет стремятся собраться вместе

В этом году журфаку Дальневосточного Федерального Университета исполняется 50 лет. 6 мая, в этот торжественный и волнительный день встретятся выпускники разных лет обучения. И, несмотря на то что, многие живут и работают в разных уголках Приморского края и даже России, сокурсники всех лет стремятся собраться все вместе и вспомнить лучшие годы студенческой жизни.

Валентина Павловна Богданова - выпускница филологического факультета, отделения журналистики в 1978 г., ныне заместитель начальника пресс-службы в администрации Партизанского района, главный редактор районной газеты «Золотая Долина».

- Валентина Павловна, почему вы решили связать свою жизнь с журналистикой?

- На самом деле все получилось случайно. Несмотря на то, что в школе я любила писать и работала в местной газете , поступать все же решила на юридический факультет. А после удачной публикации в газету «Красное знамя» о работе спецкомендатуры Ленинского РОВД, коллеги убедили попробовать себя в журналистике. Так я и оказалась в этой сфере.

- Вспомните самые яркие моменты студенческой жизни.

- Студенческая жизнь на всегда осталась в памяти. У нас был очень хороший, дружный, талантливый курс. Наиболее яркие воспоминая, это когда мы ходили в музеи, театры, по вечерам на танцы знакомиться с парнями, смотреть репетиции цирка, ездили все вместе на сбор картофеля в Дальнереческий район. В институте мы много читали, столько, что за всю жизнь не перечитать. А вообще, на мой взгляд, преподавание было на много сильнее и требовательнее. Часто вспоминаю своих любимых преподавателей и те лекции, которые они вели: Георгий Эдуардович Левчук, Валерий Михайлович Теплюк, Игорь Илюшин и другие. За все им моя благодарность и низкий поклон.

- Одно из главных правил обучения на факультете журналистики, это постоянная практика, где вы работали во время учебы?

- Некоторое время я работала в Хорольской районной газете «Рассвет», но действительно есть, что вспомнить из практики на Сахалине. Там я практиковалась в газете «Советский Сахалин», в отделе промышленности. За все время там, можно сказать, прошла огонь и воду, почувствовала каково быть настоящим журналистом. Спускалась в шахту, во всем обмундировании, во время пожаров делала репортаж с вертолета, посетила целлюлозный завод.

- Чего вы добились в своей профессии и все ли задуманное осуществилось?

-Я прошла путь от корреспондента отдела сельского совета до главного редактора районной газеты «Золотая Долина». Сейчас я также занимаю должность заместителя начальника по работе с организациями, политическими партиями, религиозными конфессиями и СМИ в администрации Партизанского района. Я никогда не жалела, что свою жизнь посвятила журналистике, ведь это живое общение, знакомства, встречи. А если говорить о том все ли задуманное сбылось, думаю да. По распределению, я попала в Партизанский район, у меня здесь появилась семья, родились дети, и я решила, что для женщины это важнее, не смотря на перспективы развития в городе.