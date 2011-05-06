Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Май не радует теплом - с ним он будто не знаком...
Первые майские дни совсем не похожи на весенние - туман, сырость, холод... То погоду в Приморье определяло поле повышенного давления, то антициклон. Даже в День Победы во многих городах Дальнего Востока возможны осадки и не очень высокая температура. И это менее чем за месяц до начала лета!..
Сейчас в нашем крае хозяйничает очередной циклонический вихрь. Вследствие чего во ВЛАДИВОСТОКЕ в пятницу, субботу и понедельник ожидается небольшой дождь с туманом. Дневная температура по-прежнему сохраняется на уровне 7-10 градусов тепла. Не меняется в столице Приморья и ночной температурный фон - 2-5 выше нуля.
Антициклон с Охотского моря несет дожди и в соседний ХАБАРОВСК. Осадки здесь возможны в пятницу, субботу и понедельник. А вот температура в дневные часы доходит уже до 10-15 градусов тепла. После захода солнца воздух остывает до плюс 5-8.
В понедельник ожидается дождь и в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. Что касается дневной температуры, то она не превысит 11-16 градусов тепла. С приходом сумерек в столице Амурской области становится прохладней - до плюс 4-8.
Новости тематики
- Приморский край принял участие во всероссийском Конгрессе народов России
- Бизнес-гороскоп: Скорпионам и Весам "светит" премия
- В Приморье объявлено штормовое предупреждение
- Во Владивостоке пройдёт третий фестиваль имени Владимира Высоцкого "Парус"
- Пенсионеры - "северяне" Приморского края могут компенсировать расходы на проезд к месту отдыха
- "Летние вечера" всё популярнее
- С 1 июля при оформлении ипотеки применяется электронная закладная
- Еще одна награда появилась в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко
- Почта России в Приморье развивает директ-мейл
- В Приморском крае появятся новые электрички
Новости раздела
- Деревья во Владивостоке уничтожают сотнями
- В Приморье определили лучшего лесного рейнджера
- Только два приморских выпускника набрали на ЕГЭ по 100 баллов по двум предметам
- Приморский край принял участие во всероссийском Конгрессе народов России
- Авторитетные селяне смогут стать мини-начальниками
- Праздник под андреевским флагом
- В поисках бохайских сокровищ
- Бескозырка не по размеру
- День Бикина со слезами на глазах
- Варвары среди нас
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Россияне скоро буду пользоваться банкоматами с новыми функциями
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- Дальневосточное кольцо России во Владивостоке поставили под сомнение