Май не радует теплом - с ним он будто не знаком...

Первые майские дни совсем не похожи на весенние - туман, сырость, холод... То погоду в Приморье определяло поле повышенного давления, то антициклон. Даже в День Победы во многих городах Дальнего Востока возможны осадки и не очень высокая температура. И это менее чем за месяц до начала лета!..

Сейчас в нашем крае хозяйничает очередной циклонический вихрь. Вследствие чего во ВЛАДИВОСТОКЕ в пятницу, субботу и понедельник ожидается небольшой дождь с туманом. Дневная температура по-прежнему сохраняется на уровне 7-10 градусов тепла. Не меняется в столице Приморья и ночной температурный фон - 2-5 выше нуля.

Антициклон с Охотского моря несет дожди и в соседний ХАБАРОВСК. Осадки здесь возможны в пятницу, субботу и понедельник. А вот температура в дневные часы доходит уже до 10-15 градусов тепла. После захода солнца воздух остывает до плюс 5-8.

В понедельник ожидается дождь и в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. Что касается дневной температуры, то она не превысит 11-16 градусов тепла. С приходом сумерек в столице Амурской области становится прохладней - до плюс 4-8.