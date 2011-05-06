www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.99 р. 100 JPY: 58.27 р.
EUR: 74.9 р. 10 CNY: 94.99 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

В Приморье стартовала акция "Звонок однополчанину"

06 Мая 2011, 11:49 | Приморье

5 мая совершить бесплатные междугородние звонки смогли постояльцы Седанкинского дома-интерната. В честь празднования Дня Победы ветеранам, проживающим в интернате, подарили мобильные телефоны.

Организаторы акции «Звонок однополчанину» - ОАО «ВымпелКом» при поддержке департамента социальной защиты населения Приморского края.

Основные дни проведения акции – с 7 по 9 мая включительно. В эти дни ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно позвонить по Дальнему Востоку и России. В том числе будет доступна такая услуга, как видеозвонок, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Совершить бесплатные телефонные и видеозвонки можно будет с 9.00 до 18.00 по следующим адресам: г.Владивосток, Океанский пр-т, 17 (бизнес-центр «Фреш-Плаза»); г. Артем, пл. Ленина, 6/1; г. Уссурийск, ул. Ленина, 98; поселок Сибирцево, ул. Строительная, 20; г. Находка, ул. Владивостокская,18; г. Лесозаводск, ул. Калининская, 18; ЗАТО Большой Камень, ул. Приморского Комсомола, 2.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru