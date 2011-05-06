В Приморье стартовала акция "Звонок однополчанину"

5 мая совершить бесплатные междугородние звонки смогли постояльцы Седанкинского дома-интерната. В честь празднования Дня Победы ветеранам, проживающим в интернате, подарили мобильные телефоны.

Организаторы акции «Звонок однополчанину» - ОАО «ВымпелКом» при поддержке департамента социальной защиты населения Приморского края.

Основные дни проведения акции – с 7 по 9 мая включительно. В эти дни ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно позвонить по Дальнему Востоку и России. В том числе будет доступна такая услуга, как видеозвонок, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Совершить бесплатные телефонные и видеозвонки можно будет с 9.00 до 18.00 по следующим адресам: г.Владивосток, Океанский пр-т, 17 (бизнес-центр «Фреш-Плаза»); г. Артем, пл. Ленина, 6/1; г. Уссурийск, ул. Ленина, 98; поселок Сибирцево, ул. Строительная, 20; г. Находка, ул. Владивостокская,18; г. Лесозаводск, ул. Калининская, 18; ЗАТО Большой Камень, ул. Приморского Комсомола, 2.