Георгиевские ленты разлетятся по краю

В преддверии Дня Победы в Приморье проходит гражданско-патриотическая акция «Георгиевская лента». С 5 мая волонтеры начали раздавать их бесплатно в городах и районах края. Всего приготовлено более 15 тысяч черно-оранжевых лент.

Четвертый год подряд, в знак благодарности ветеранам и в память о павших в бою, жители Приморья повязывают ленточку на одежду или автомобили. Оранжевый и черный цвета ленты означают «дым и пламень» и являются знаком личной доблести солдата, проявленной в бою.

Кроме того, желающие в преддверии праздника смогут оказать материальную помощь. Так, например, во Владивостоке в местах раздачи лент (торговые центры «Клевер Хаус», «Максим» и «Алеутский») будут установлены специальные стойки с ящиками для сбора пожертвований. Эти средства будут направлены Совету ветеранов Владивостока, а также в Седанкинский дом-интернат для ветеранов на приобретение медицинского оборудования, бытовой техники, а также строительных материалов для ремонта комнат, где проживают ветераны, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.