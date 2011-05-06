В Приморье завершается отопительный сезон

В городах и районах Приморья завершается отопительный сезон. Как сообщили в департаменте по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края, отопительный сезон завершён в 19 муниципальных образованиях края. В период с 3 по 10 мая отопление будет отключено в оставшихся муниципальных образованиях.

Основание для прекращения отопительного сезона – установление стабильной плюсовой температуры (более +8 градусов). Вместе с тем, продолжается подача тепла в детские сады, больницы, учреждения социальной сферы.

Напомним, на протяжении последних лет Приморье проходит зиму без срывов и аварий, в дома приморцев стабильно подаётся тепло и горячая вода. Не стал исключением и этот год. Это итог целенаправленной работы администрации края по модернизации жилищно-коммунального хозяйства, а также результат слаженных действий краевых и местных властей, предприятий коммунального комплекса.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, в Приморье уже ведется подготовка к следующему отопительному периоду 2011-2012 гг. На эти цели в бюджете края предусмотрено 668 млн рублей.