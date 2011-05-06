Памяти журналиста

Приморская журналистика прощается со своим мэтром Ароном Иосифовичем Стоником, который скончался 2 мая на 101-м году жизни. Этот неуспокаивающийся человек работал до последнего дня. Как сообщили в дальневосточной деловой газете «Золотой Рог», свой последний материал он прислал в редакцию два месяца назад.

«Я родился в бесконечно дорогой мне Белоруссии, прожил на этом свете полный век, - словно завещание писал Арон Стоник. - Все время честно служил своему народу. И в школе, и на производстве, и на воинской службе всеми силами стремился добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности. Все наши добрые замыслы сегодня устремлены в будущее, а наше будущее – это молодежь. Много проблем встречает она в наши дни в период своего становления, когда начинает строить свою судьбу, карьеру, семью, а государство никак ее не поддерживает. Но среди многих проблем молодых нельзя не видеть главной: у молодежи должны быть крепкие корни - она должна знать свое прошлое, для нее принципиально важно, может ли она гордиться этим прошлым или стыдиться его...».

Однажды Арон Иосифович принес мне статью на дискете и гордо заявил: «Сам набирал, знаешь, внук помог освоить компьютер!» - было ему тогда 90 лет. А когда подвело зрение, диктовал тексты родным. Вышли в свет книги воспоминаний. Вспоминать ветерану было что.

Бывший фронтовик, и воевал он «с ручкой и блокнотом». Потом строил большой Владивосток, тоже газетной строкой. Городские проблемы, защита маленького человека и больших интересов горожан были главными темами его публикаций до последних дней. И все, кого судьба однажды свела со Стоником на жизненном пути, в один голос твердили: «Это человек с обостренным чувством справедливости». Помог очередному человеку решить жизненную проблему: «С тебя бутылка… кефира», - добавлял шутя. В рот не берет. Мог вступиться за бывшего врага, с которым обошлись несправедливо, мог достучаться до любого чиновника, чтобы отменить неправедное решение. Журналистика была страстью и делом всей жизни.

Даже в советские времена партийные бонзы его побаивались – упертый и всегда добивается своего. Вытянет на свет божий и казнокрада, и бездельника в чиновничьем кабинете. И когда его коллеги и единомышленники по перу в 1991-м дружно бросили свои партийные билеты, Арон Стоник остался коммунистом, по убеждению. Бюрократы, они и в партии бюрократы, объяснил мне, не готов я перечеркнуть 60 лет своей жизни, без идеи социального равенства мир не справедлив. С этой верой и прожил лихие 90-е, своим острым пером пытаясь вернуть репутацию и достоинство российской журналистике.

Он спешил жить полной жизнью. Даже свое 100-летие придвинул ближе. Как нередко бывало в начале прошлого века, метрика мальчику понадобилась, лишь когда пошел в школу. Вот в загсе и определили возраст хрупкого малыша на глазок, отодвинув для него поход в школу на два года. Однако Стоник сказал: доживу до 100 лет и дожил. И в прошлом году друзья и коллеги широко праздновали его юбилей. Последний. «В эти дни часто оглядываюсь назад, - признался ветеран при последнем разговоре, - вспоминаю юность, молодость, зрелость и старость и прихожу к выводу, что в этой жизни оставил неплохой след. Честно служил своему Отечеству, людям и оставил очень хороших детей, внуков и правнуков».

И таким он останется в моей памяти – неутомимый боец с несправедливостью и преданный гражданскому духу журналист.

Елена Баркова, главный редактор газеты «Золотой Рог»





6 мая состоится прощание с прославленным журналистом, ветераном войны и труда, Почетным жителем города Владивостока

СТОНИКОМ Ароном Иосифовичем

по адресу г.Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10, ИПК «Дальпресс». Панихида начнется в 12.00.