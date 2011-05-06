Последний материал Арона СТОНИКА

Гражданин своей страны. Коммунист, который пронес партийный билет через всю жизнь. Журналист с обостренным чувством социальной справедливости. Почетный житель Владивостока, который служил родному городу до последнего часа. Человек, мечтавший дожить до 100 лет - и почти дожил! Арон СТОНИК. Лучшей памятью о нем, решили мы в «Золотом Роге», станет его последний материал в нашу газету.

Долг платежом красен

Когда я только приступал к работе над данной статьей, почти ежедневно встречался со своим искренним другом Анатолием Михайловичем Каменным, подробно обсуждали содержание нашей публикации. Тогда возникло предложение опубликовать ее за двумя подписями. Этому воспротивился мой соавтор. Но обстоятельства складывались таким образом, что над статьей упорно работали мы оба, и каждый внес основательный вклад в ее написание…

Как известно, патриотизм, был, есть и долго будет могучим оружием российского общества. Он помог нашему народу совершить Великую Октябрьскую революцию, преодолеть вековую отсталость бывшей царской России, превратить ее в одну из передовых и могущественных держав планеты Земля, сыграть определяющую роль в разгроме вооруженных орд Германии и Японии, победоносно завершить Вторую мировую войну. Россия и сейчас остается самым надежным борцом за мир. Но могущество страны создано трудом ее народа. И не только трудом.

Мы, люди старшего поколения, хорошо помним, сколь весомыми были советские деньги. За один рубль можно было купить 5 килограммовых булок серого хлеба, 8 кг картофеля, сделать модельную стрижку, совершить 33 поездки на трамвае и 20 - на автобусе. Это были поистине весомые деньги, которыми определяли уровень оплаты труда, размер пенсий и государственного бюджета.

Стране нужны были деньги. Нельзя было рассчитывать на помощь окружающих СССР капиталистических стран. Возрождать экономику нужно было только за счет своих внутренних средств. Лишь напомню знаменитое предостережение Иосифа Сталина: «Мы отстали от передовых стран на сто лет и должны пробежать это расстояние за десять-пятнадцать лет. Либо мы это сделаем, либо нас сомнут».

Важнейшим источником финансирования в стране, без всякого сомнения, были многомиллиардные советские займы, о которых наши современники, к сожалению, очень мало знают. Зато им хорошо ведомо, насколько снизилась платежеспособность тех денег, которые они вносили в сберегательные кассы и в госзаймы.

Мы преодолели свою вековую отсталость главным образом потому, что патриоты России всемерно поддержали свое государство и дружно подписывались на его займы, а тем самым давали ему взаймы миллиарды своих трудовых рублей, сейчас предельно обесцененных.

Теперь нет необходимости доказывать, что без многочисленных государственных займов и особенно денег, вложенных населением в сберегательные кассы, мы бы ни коем разе не смогли столь успешно выполнить и перевыполнить свои пятилетние планы, оснастить самой передовой военной техникой свои вооруженные силы и вынудить Германию и Японию подписать акты о безоговорочной капитуляции.

Все это достигнуто, прежде всего, усилиями нашего старшего поколения. Честь и слава ему! Наши прадеды, деды и отцы не только храбро сражались на фронтах, но и самоотверженно трудились в тылу, всячески помогали государству материально, отдавая ему взаймы миллиарды рублей своих сбережений, вложенных в облигации госзаймов и сберегательный банк. Они дружно подписывались на советские займы, о чем свидетельствуют официальные сообщения в средствах массовой информации. Приведем лишь некоторые из них.

Послевоенный заем, выпущенный 4 мая 1947 года, был реализован на следующий же день на 20 миллиардов 258 миллионов рублей. За два года до этого госзаем за первый же день подписки был реализован на 83%. Много написано о том, как проходила подписка на госзаймы в деревне. В том же 1947 послевоенном году колхозники отдавали последнее, причем вносили наличными деньгами значительную сумму подписки. Нынешние старики тогда были еще детьми. К 90-м годам у многих российских семей остались на руках пачки облигаций советских и замороженные счета в сберкассе.

Народная поговорка гласит, что долг платежом красен, а наши правители решили возвратить его своему народу деньгами, покупательная способность которых катастрофически сократилась. И хотя к номинальной стоимости облигаций и вкладов добавили компенсацию за снижение покупательной способности наших денег, она оказалась занижена в десятки и даже сотни раз.

Вот мы с товарищем и решили уточнить, насколько на самом деле снизилась покупательная способность нашего рубля в связи с беспредельным ростом цен на товары и тарифы на услуги. С этой целью побывали в местных магазинах, мастерских службы быта, нашли квитанции на оплату за пользование квартирами и другие неотложные услуги.

Собранные нами данные позволяют определить подлинные размеры катастрофического роста дороговизны и снижения покупательной способности рубля, о чем сказано выше.

Приходится только удивляться, что народ воспринял такую вопиющую несправедливость молчаливым согласием. В печати даже не прозвучали протесты против такого явного обмана. Просто уже никто и надеялся получить за замороженные вклады и облигации, которые остались вместо наследства от родителей.

В начале 90-х начался обвал жизненного уровня населения, особенно страдали от этого пенсионеры и низкооплачиваемые люди. Да, зарплаты росли, пенсии поднимали, но угнаться за дороговизной они так и не смогли. Нельзя не согласиться с тем, что так называемый средний класс в последние годы стал полноценней питаться, лучше одеваться и обуваться, жить комфортнее. Зато снижается жизненный уровень пенсионеров и низкооплачиваемых, а их десятки миллионов, и они живут в крайней нищете, систематически недоедают и преждевременно умирают.

Оглядываясь назад, хочется, прежде всего, сказать большое спасибо нашему старшему поколению за верное служение Родине. К сожалению, наши нынешние старики и старухи являются сейчас самой обиженной частью нашего общества.

В качестве примера могу привести моего друга и соавтора Анатолия Каменного. Он почетный шахтер, награжден двумя орденами шахтерской славы, а также орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и рядом медалей. Сам проработавший много лет на шахте, имеющий звание «Почетного шахтера», он на своем примере почувствовал всю несправедливость таких расчетов государства со своими гражданами. Получив шахтерскую пенсию, которая в советское время была самой высокой по стране, он в результате инфляций и манипуляций правительства с финансовыми расчетами потерял большую часть своей заслуженной пенсии, сбережения и сейчас получает жалкие гроши.

Считаю нужным завершить эту статью еще одним напоминанием о том, что обязательность правительства является незыблемой основой дисциплины и порядка. Не раз наше государство обращалось к своим гражданам с просьбой о помощи – и с помощью займов, выпуская облигации, которые сегодня не сохранились ни у кого, и когда замораживались вклады в Сбербанке. И всегда народ шел навстречу, не с радостью, конечно, но терпеливо и честно давал в долг.

Вот только и долги надо отдавать по справедливости и чести, чтобы поколение, отдавшее родной стране свои силы, здоровье и денежные сбережения на старость, не чувствовало себя обойденным. Долги своему народу должны возвращаться в полной мере – это основа веры в государство.

Арон СТОНИК, журналист.

КРОМЕ ТОГО

А.И. Стоник: Из недописанного…

…Я родился в бесконечно дорогой мне Белоруссии, прожил на этом свете полный век. Все время честно служил своему народу. И в школе, и на производстве, и на воинской службе всеми силами стремился добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности.

Все наши добрые замыслы устремлены в будущее, а наше будущее – это молодежь. Много проблем встречает она в наши дни в период своего становления, когда начинает строить свою судьбу, карьеру, семью, а государство никак ее не поддерживает. Но среди многих проблем молодежи нельзя не видеть главной: у молодежи должны быть крепкие корни - она должна знать свое прошлое, для нее принципиально важно, может ли она гордиться этим прошлым или стыдиться им.

И главное, что мы должны сделать, – сохранить для нашей молодежи наше прошлое, дать полную историческую картину создавшихся условий и позволить делать выводы без навязывания и передергивания фактов…

СТОНИКОМ Ароном Иосифовичем

по адресу г.Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10, ИПК «Дальпресс». Панихида начнется в 12.00.