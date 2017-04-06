www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.44 р. 100 JPY: 51.01 р.
EUR: 60.08 р. 10 CNY: 81.79 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Юные футболисты из Хабаровского края и Магаданской области поборются за главный приз – поездку в Лондон

06 Апреля 2017, 19:09 | Приморье

Команды из с. Тополево (Хабаровский край) и п. Ола (Магаданская область) вышли в финал Открытых Всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». В финальных играх, которые пройдут в Сочи, ребята поборются за победу и главный приз – поездку в Лондон в футбольный клуб «Арсенал», сообщает газета "Золотой Рог".        

Полуфинал всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов на кубок «Будущее зависит от тебя» состоялся в спортивном комплексе «Олимпиец» во Владивостоке. Организаторами этого этапа соревнований выступили компания «МегаФон» при поддержке Российского футбольного союза и Министерства спорта Российской Федерации.

Участие в полуфинале приняли команды, победившие в отборочных турах, которые прошли в 9 регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири – Амурской, Иркутской, Магаданской и Еврейской автономной областях, Республике Бурятия и Республике Саха (Якутия), Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях. 16 команд в двух возрастных группах – 2002-2003 гг. и 2004-2005 гг. рождения – упорно боролись за путевку на финал в Сочи.


 

«В течение трех дней мы были свидетелями настоящих спортивных баталий,-  говорит Александр Шевченко, главный судья соревнований, исполнительный директор Федерации футбола Приморского края. – Здорово, что мальчишки реализуют себя в спорте. Надеюсь, у турнира «Будущее зависит от тебя» будет долгая жизнь, а его нынешние и будущие участники, повзрослев, останутся верны футболу».

По итогам турнира в возрастной группе 2002-2003 гг. рождения победителем стала команда из детского дома №33 с. Тополево Хабаровского края. Второе место у команды детского дома с. Дмитриевка (Амурская область), «бронза» досталась команде Центра содействия семейному устройству г. Спасска-Дальнего.

В возрастной группе 2004-2005 гг. рождения победу одержала команда Магаданского областного детского дома из п. Ола. «Серебро» у команды школы-интерната №11 п. Лесогорск Чунского района Иркутской области, бронзовые медали увезли с собой юные футболисты из Центра содействия семейному устройству г. Уссурийска.

На церемонии закрытия к участникам соревнований обратился Жан Кузнецов, директор департамента физкультуры и спорта Приморского края: «Вот и закончился турнир. Выявлены победители и призеры. Но отличие именно этих соревнований в том, что здесь нет проигравших – вы все уже победители, потому что участвуете в этом турнире, сражаетесь до последнего, проявляете свой спортивный характер и командный дух. Уверен, что прошедший турнир оставит у вас самые яркие и позитивные впечатления, и вы будете и в дальнейшем радовать нас своими достижениями в спорте, учебе и жизни!»

В конце мая команды из Хабаровского края и Магаданской области примут участие в финале турнира, который пройдет в г. Сочи. Там они сыграют за главный приз – поездку в Лондон на стажировку в футбольный клуб «Арсенал».

«Соревнования завершились, победители определены, но не это самое главное, - говорит директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала компании «МегаФон» Антонина Пронина. – Важно, что ребята с самого раннего возраста приобщаются к спорту, в котором воля к победе и вера в собственные возможности порой гораздо важнее, чем сила или техника игры. Этот турнир делает счастливее мальчишек с непростой судьбой и дает им понять, что будущее во многом зависит от нас самих - от наших усилий, поступков и решений».  

Среди информационных партнеров Соревнований – телеканал «Россия-24», спортивный телеканал «МАТЧ ТВ», журнал «Совспорт. Футбол», радио «Спорт FM», спортивный ресурс «Чемпионат», информационно-новостной портал ВЕСТИ.RU, портал новостей в фотографиях BigPicture.ru, а также Федерация спортивных журналистов России. В 2017 году этот список пополнится единственным агентством спортивных новостей «Р-Спорт», которое входит в структуру МИА «Россия сегодня». 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: Мегафон  будущее зависит от тебя 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru