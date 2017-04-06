Юные футболисты из Хабаровского края и Магаданской области поборются за главный приз – поездку в Лондон

Команды из с. Тополево (Хабаровский край) и п. Ола (Магаданская область) вышли в финал Открытых Всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». В финальных играх, которые пройдут в Сочи, ребята поборются за победу и главный приз – поездку в Лондон в футбольный клуб «Арсенал», сообщает газета "Золотой Рог".

Полуфинал всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов на кубок «Будущее зависит от тебя» состоялся в спортивном комплексе «Олимпиец» во Владивостоке. Организаторами этого этапа соревнований выступили компания «МегаФон» при поддержке Российского футбольного союза и Министерства спорта Российской Федерации.

Участие в полуфинале приняли команды, победившие в отборочных турах, которые прошли в 9 регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири – Амурской, Иркутской, Магаданской и Еврейской автономной областях, Республике Бурятия и Республике Саха (Якутия), Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях. 16 команд в двух возрастных группах – 2002-2003 гг. и 2004-2005 гг. рождения – упорно боролись за путевку на финал в Сочи.





«В течение трех дней мы были свидетелями настоящих спортивных баталий,- говорит Александр Шевченко, главный судья соревнований, исполнительный директор Федерации футбола Приморского края. – Здорово, что мальчишки реализуют себя в спорте. Надеюсь, у турнира «Будущее зависит от тебя» будет долгая жизнь, а его нынешние и будущие участники, повзрослев, останутся верны футболу».

По итогам турнира в возрастной группе 2002-2003 гг. рождения победителем стала команда из детского дома №33 с. Тополево Хабаровского края. Второе место у команды детского дома с. Дмитриевка (Амурская область), «бронза» досталась команде Центра содействия семейному устройству г. Спасска-Дальнего.

В возрастной группе 2004-2005 гг. рождения победу одержала команда Магаданского областного детского дома из п. Ола. «Серебро» у команды школы-интерната №11 п. Лесогорск Чунского района Иркутской области, бронзовые медали увезли с собой юные футболисты из Центра содействия семейному устройству г. Уссурийска.

На церемонии закрытия к участникам соревнований обратился Жан Кузнецов, директор департамента физкультуры и спорта Приморского края: «Вот и закончился турнир. Выявлены победители и призеры. Но отличие именно этих соревнований в том, что здесь нет проигравших – вы все уже победители, потому что участвуете в этом турнире, сражаетесь до последнего, проявляете свой спортивный характер и командный дух. Уверен, что прошедший турнир оставит у вас самые яркие и позитивные впечатления, и вы будете и в дальнейшем радовать нас своими достижениями в спорте, учебе и жизни!»

В конце мая команды из Хабаровского края и Магаданской области примут участие в финале турнира, который пройдет в г. Сочи. Там они сыграют за главный приз – поездку в Лондон на стажировку в футбольный клуб «Арсенал».

«Соревнования завершились, победители определены, но не это самое главное, - говорит директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала компании «МегаФон» Антонина Пронина. – Важно, что ребята с самого раннего возраста приобщаются к спорту, в котором воля к победе и вера в собственные возможности порой гораздо важнее, чем сила или техника игры. Этот турнир делает счастливее мальчишек с непростой судьбой и дает им понять, что будущее во многом зависит от нас самих - от наших усилий, поступков и решений».

Среди информационных партнеров Соревнований – телеканал «Россия-24», спортивный телеканал «МАТЧ ТВ», журнал «Совспорт. Футбол», радио «Спорт FM», спортивный ресурс «Чемпионат » , информационно-новостной портал ВЕСТИ.RU, портал новостей в фотографиях BigPicture.ru, а также Федерация спортивных журналистов России. В 2017 году этот список пополнится единственным агентством спортивных новостей «Р-Спорт», которое входит в структуру МИА «Россия сегодня».