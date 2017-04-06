Во Владивостоке открылось Генконсульство Китая

Торжественное открытие Генерального консульства Китайской Народной Республики состоялось сегодня, 6 апреля, во Владивостоке. В церемонии принял участие вице-губернатор края Евгений Полянский, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Отметить праздничное событие собрались также представители Законодательного Собрания Приморья, Представительства МИД России во Владивостоке, консульского корпуса региона, органов власти, общественных организаций.

Заместитель главы региона поприветствовал всех участников торжества и поздравил Генерального консула КНР во Владивостоке Янь Вэньбиня от лица Губернатора Приморья Владимира Миклушевского.

«Приморский край и Китайскую Народную Республику связывают давние дружеские и добрососедские отношения. Рад отметить, что за последние десятилетия наше сотрудничество вышло на качественно новый уровень, пройдя путь от приграничных контактов регионального значения до крупных международных проектов», – зачитал он приветственный адрес главы Приморья.

От себя лично Евгений Полянский пожелал Генконсульству успешной работы, развития и процветания на благо расширения российско-китайского стратегического партнерства.

Также с приветствием и словами благодарности в адрес приморских партнеров выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Российской Федерации Ли Хуэй, прибывший в Приморье специально для участия в церемонии. По словам дипломата, открытие Генконсульства Китая во Владивостоке стало неизбежным результатом устойчивого развития всесторонних связей между странами на региональном и государственном уровнях.

«Это стратегический выбор. Приморье – один из главных в России оплотов сотрудничества с Китаем, только в прошлом году край принял более 420 тысяч наших граждан. Динамично развиваются межрегиональные связи со всем Дальним Востоком, и я уверен, что наши отношения, прошедшие проверку разными испытаниями, не будут поколеблены внешнеполитическими факторами», – отметил Посол.

Генеральный консул КНР во Владивостоке Янь Вэньбинь, заверил присутствующих, что новое дипломатическое представительство будет всеми силами способствовать развитию сотрудничества китайских регионов с консульским округом.

В завершение праздничной части была торжественно открыта церемониальная доска Генконсульства. Далее гостей ждала развлекательная программа.

Справочно: Генеральное консульство КНР во Владивостоке было учреждено в мае 2016 года и стало пятым по счету генеральным представительством Китая в России. В консульский округ Генконсульства входят Приморский и Камчатский края, Магаданская и Сахалинская области, Чукотский автономный округ. До мая 2016 года в Приморье осуществляло дипломатическую деятельность Владивостокское отделение Генерального консульства КНР в Хабаровске.

Напомним, на сегодняшний день в Приморье открыто семь генеральных консульств иностранных государств: Китая, Японии, Республики Корея, КНДР, США, Индии и Вьетнама, работает канцелярия Посольства Киргизии в России. Кроме этого, во Владивостоке зарегистрированы и осуществляют свою деятельность 15 почетных консулов других государств, в том числе и ряда европейских.